Eletti Cisterna Latina 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: nomi consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Cisterna di Latina, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune laziale non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra o Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Eletti Formia 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

Il Centrosinistra parte in leggero vantaggio: il candidato Valentino Mantini ha ottenuto il 37,1%, per un totale di 6.788 voti. Subito dietro troviamo il candidato di Centrodestra, Antonello Merolla, al 35,9%, per un totale di 6.567 voti. Un distacco minimo, la campagna elettorale giocherà un ruolo fondamentale. Nessuna sorpresa tra gli altri candidati: Pier Luigi Di Cori al 21,8%, Angela Coluzzi all’3,3% e Laureta Jaku con il 2%.

Eletti Marino 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

ELETTI CISTERNA DI LATINA 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Cisterna di Latina senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. Per il centrosinistra le preferenze sono state Conosco Cisterna 9,8%, Partito Democratico 6,7%, Sempre Cisterna 6,1%, Movimento 5 Stelle 5,4% e Lista Innamorato Melchionna 5,1%. Per il centrodestra Fratelli d’Italia 14,1%, Cisterna Città 7,4%, Forza Italia 6,1%, Viviamo Cisterna 4,6% e Unione di centro 3,9%. Non si sanno ancora i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale, che saranno diversi in base al risultato del ballottaggio tra Mantini e Merolla. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

LEGGI ANCHE:

Eletti San Benedetto 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: nomi consiglieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA