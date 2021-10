Eletti Eboli 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Conte sindaco

I risultati del ballottaggio in queste elezioni comunali 2021 sono molto chiari ad Eboli: Mario Conte è eletto sindaco con il 58,18% dei consensi. Sconfitto Antonio Cuomo, candidato sostenuto dal centrosinistra, fermatosi al 41,82%.

In consiglio comunale saranno 15 gli eletti della maggioranza su cui il sindaco Conte potrà contare: 7 provenienti dalla lista “La Città del Sele”, 5 da “Eboli 3.0 La Città in Comune” e 3 da “Uniti per il territorio”. Frammentata l’opposizione, con due consiglieri ascrivibili alla coalizione di Antonio Cuomo: uno eletto nel Pd e uno in “Idea Futuro”; un altro consigliere arriva dalla lista “Sì amo Eboli Di Benedetto Sindaco” a sostegno del candidato Cosimo Pio Di Benedetto; un altro proviene dalla lista “Eboli Responsabile Capaccio Sindaco” a sostegno del candidato Damiano Capaccio; e un altro, infine, è eletto nella lista “Progetto Civico Eboli con Cardiello Sindaco” a sostegno del candidato di centrodestra Damiano Cardiello.

ELETTI EBOLI, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti ad Eboli, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

LA CITTÀ DEL SELE: Walter Gaeta, Camilla Di Candia, Salvatore Marisei, Pasquale Ruocco, Lucilla Polito, Adolfo Lavorgna, Cesare Moscariello

EBOLI 3.0, LA CITTÀ IN COMUNE: Marianna Villecco, Cosimo Naponiello, Cosimo Brenga, Gianmaria Sgritta, Nadia La Brocca

UNITI PER IL TERRITORIO: Cosimo Massa, Antonio Corsetto, Sara Costantino

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Antonio Cuomo, Cosimo Pio Di Benedetto, Damiano Capaccio, Damiano Cardiello

PARTITO DEMOCRATICO: Francesco Squillante

IDEA FUTURO: Pierluigi Giarletta

SÌ AMO EBOLI: Filomena Rosamilia

EBOLI RESPONSABILE CAPACCIO SINDACO: Pierino Infante

PROGETTO CIVICO EBOLI CON CARDIELLO SINDACO: Giuseppe Norma

