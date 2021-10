Eletti Formia 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Taddeo sindaco

Trentotto voti: questo lo scarto che ha consentito a Gianluca Taddeo, sostenuto dal centrodestra, di essere eletto sindaco di Formia in un ballottaggio a dir poco lottato con Amato La Mura. Alla fine le percentuali di questo secondo turno di elezioni comunali sono chiare: Taddeo ha ottenuto il 50,13%, La Mura il 49,87%. Di impatto ancora maggiore la lettura dei risultati conseguiti in queste elezioni dai due sfidanti in termini di voti: 7.498 per Taddeo, 7.460 per La Mura.

Sono 15 i consiglieri comunali eletti con Taddeo a composizione della maggioranza: 6 provengono da “Taddeo per Formia”, 4 da Forza Italia, 3 da Fratelli d’Italia, 1 da “Formia periferie al centro”, 1 da “Gruppo civico Formia Vinci”. All’opposizione, in rappresentanza della coalizione di La Mura, entrano 5 consiglieri: 3 provenienti da “Prima Formia” e uno a testa per “Formiamo il futuro” e “Guardare Oltre”. Un consigliere eletto anche nelle file del Partito Democratico, che in queste elezioni sosteneva il candidato Luca Magliozzi.

ELETTI FORMIA, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Formia, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

TADDEO PER FORMIA: Giuseppe Antigiovanni detto Giampaolo Peppe, Tania Forte, Luca De Meo, Valentina Di Russo, Luigi Rossi, Luigi Scarpellino

FORZA ITALIA: Pietro De Meo, Eleonora Zangrillo, Antonio Miele, Mattia Zannella

FRATELLI D’ITALIA: Pasquale Cardillo Cupo, Ilaria Benocci, Andreana Carpinelli

FORMIA PERIFERIE AL CENTRO: Marco Bianchini

GRUPPO CIVICO FORMIA VINCI: Antonio Capraro

OPPOSIZIONE

PRIMA FORMIA: Antonio Di Rocco, Caterina Merenna, Vittorio Pecorino

FORMIAMO IL FUTURO: Francesco Di Nitto

GUARDARE OLTRE: Immacolata Arnone

PARTITO DEMOCRATICO: Alessandro Carta

