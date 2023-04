Eletti Forza Italia Udine, preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri seggi lista

Consiglieri eletti in Forza Italia dopo ballottaggio Elezioni Comunali 2023 a Udine

Sono stati resi noti i risultati definitivi delle elezioni comunali di Udine: Alberto De Toni, candidato sostenuto da centrosinistra e Terzo Polo, è il nuovo sindaco con 52,85% dei voti, mentre il sindaco uscente Pietro Fontanini, del centrodestra si è fermato al 47,15%. Sancito il primo cittadino, è tempo di andare a conoscere quale sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni: brutte notizie per Forza Italia, che si deve accontentare di appena un seggio.

Il centrodestra a sostegno del sindaco uscente Pietro Fontanini ha raccolto un totale di tredici seggi: tre seggi per Identità Civica, quattro seggi per Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, tre seggi per Lega FVG per Salvini premier, due seggi per la lista Fontanini e appunto un seggio per Forza Italia. Il candidato consigliere più votato del partito di Silvio Berlusconi è risultato Giovanni Barillari, uno dei volti di spicco del centrodestra di Udine.

Eletti Forza Italia Udine, preferenze Elezioni Comunali

Forza Italia si è attestata come quinta lista del centrodestra a sostegno del sindaco uscente Fontanini: gli azzurri hanno raccolto in tutto 1631 voti alle elezioni comunali di Udine, per un totale del 4,89%. Come anticipato, il seggio in Consiglio comunale sarà occupato da Giovanni Barillari, assessore alla Sanità, Assistenza sociale, Rapporti con l’Università di Udine uscente.

Nato a Udine il 2 febbraio del 1966, Giovanni Barillari ha iniziato la sua carriera politica all’inizio degli anni Duemila. Nel 2003 è stato eletto consigliere comunale di Udine nella lista “Convergenza per Cecotti”. La rielezione è arrivata nel 2008 nella lista “Cittadini per il Sindaco”, con tanto di nomina ad assessore comunale alla Salute e all’Equità sociale. Nel 2009 le dimissioni, con l’ingresso nel Misto e poi nel gruppo consiliare dell’Udc. Nel 2013 è stato eletto consigliere regionale del Friuli nelle liste dell’Udc. Nel 2018, invece, l’elezione a consigliere di Udine con seguente nomina ad assessore.

