ELETTI GIARRE 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati Comunali: Cantarella nuovo sindaco

Nelle elezioni comunali Sicilia 2021, a Giarre, comune di 26.543 abitanti tra Catania e Taormina, il nuovo sindaco con il 52,3% dei voti è Leonardo Cantarella, sostenuto dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Leo Patanè, appoggiato da Forza Italia e da cinque liste civiche, si piazza al secondo posto con il 21,7%. Distanti tutti gli altri candidati Patrizia Lionti, sostenuta da una lista civica, con il 9,8%.

Il sindaco uscente di Giarre, Angelo D’Anna, non si è dunque riconfermato arrivando quarto con il 8,3%. Il candidato Elia Torrisi, sostenuto da una lista civica, ha ottenuto il 7,9%. “Grazie a tutti i concittadini che hanno dato fiducia a me, alla mia coalizione e al nostro programma. Come promesso, sarò il Sindaco di tutti, per il bene della nostra Giarre e per iniziare insieme il nostro cammino verso il “Ritorno alla normalità”, ha dichiarato il nuovo sindaco di Giarre Leonardo Cantarella.

ELETTI GIARRE 2021, SEGGI CONSIGLIO

Vediamo adesso gli eletti in Consiglio comunale a Giarre da quali liste provengono. In attesa che il Comune dirami le preferenze ottenute dai vari consiglieri possiamo già dire che la coalizione a sostegno del neo sindaco Leonardo Cantarella potrà contare su 12 eletti: quattro provenienti dalla lista “Giarre Torna Città Cantarella Sindaco”, due da “Conservatori e Riformisti Giarre ai Giarresi”, due da “Prima Giarre”, due da “Siamo Giarresi Leo Cantarella Sindaco”, uno da “Il Quadrifoglio” e un altro da “Orgoglio Giarrese Nuova Giarre”.

Oltre alle liste in appoggio al nuovo sindaco, entreranno in Consiglio Comunale a Giarre eletti da “#Noi per Giarre”, “Democrazia Cristiana” e “Impegno Comune Lionti Sindaco”,



