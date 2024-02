Eletti Liberali, Socialisti e UDC Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI LIBERALI, SOCIALISTI, UDC ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 3 SEGGI

Chi sono i candidati eletti alle Elezioni Regionali in Sardegna del 2024 per i Liberali, Socialisti e Udc? Dopo il lungo spoglio dei voti che si è protratto per tutta la giornata di domenica e per parte di quella di lunedì, è uscita vincitrice delle Elezioni la candidata del campo largo del centrosinistra Alessandra Todde, sostenuta anche dai Socialisti, in un testa a testa con Truzzu, il candidato di centrodestra sostenuto, tra gli altri, da Liberali e Udc.

Non vi è ancora alcuna ufficialità sui nomi dei consiglieri eletti per Liberali, Socialisti e Udc, ma solo stime fatte, soprattutto, da L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, organi d’informazione isolani. A livello di percentuali, tra i tre partiti i migliori sono stati i Liberali, che grazie al 4,1% delle preferenze si è guadagnato 2 seggi per altrettanti consiglieri eletti in Sardegna, riservati a Stefano Schirru e Franco Mula. Similmente, UDC con il 2,8% delle preferenze ha conquistato, in Sardegna, un seggio, per Alice Aroni. Infine, i Socialisti avranno, grazie all’1,7%, due seggi per altrettanti eletti nel Consiglio regionale della Sardegna, spettanti a Lorenzo Cozzolino e Martino Davide Canu.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LIBERALI, SOCIALISTI, UDC ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Non vi è, insomma, alcuna certezza su chi saranno i candidati eletti per il Consiglio regionale in Sardegna per Liberali, Socialisti e Udc, ma solamente stime che saranno confermate nelle prossime ore. Nell’attesa dell’ufficializzazione del risultato, nonché del via libera da parte del tribunale di Cagliari, recuperiamo di seguito l’elenco completo dei candidati che i tre partiti hanno avanzato per le Elezioni Regionali in Sardegna del 2024, divisi sia per bandiera politica, che per circoscrizione:

Liberali – Alleanza Sardegna:

Sassari: Francesco Luigi Bandiera; Rita Caiazza; Maria Laura Cossu; Ilenia Deiana; Eliana Fois; Gaetano Ledda; Pietro Moro; Cesare Emiliano Piras; Antonella Porcu; Dionigi Porcu; Maria Grazia Salaris; Gian Filippo Sechi.

Gallura: Rossella Addis; Battistina Pittui; Efisio Napolano; Francesca Demontis; Luigi Presenti; Giovanni Satta.

Nuoro: Giuseppe ( Peppe Cari Ruiu) Congiu; Claudia Fancello; Francesca Madeddu; Giuseppe Meloni; Francesco Paolo noto Franco Mula; Ilenia Vacca.

Ogliastra: Giancarlo Serra; Silvia Sorcinelli.

Oristano: Antonello Figus; Claretta Boassa; William Marras; Eloisa Siddi; Antonio Pinna; Sabrina Puddu.

Medio Campidano: Monica Atzeni; Federica Colucci; Luca Floris; Mario Medda.

Carbonia Iglesias: Fabio Brioccia; Ilaria Curreli; Cristina Deidda; Roberto Gibillini.

Cagliari: Stefano Schirru; Mauro Massidda; Monica Basciu; Stefano Campesi; Valentina Basciu; Marco Cinelli; Valeria Floris; Giovanni Lorusso; Federica Mei; Francesco Morittu; Federica Mulas; Anna Laura Pisu; Veronica Procopio; Martino Sarritzu; Francesca Siddi; Marina Siddi; Roberto Taras; Paola Ugas; Corrado Viola; Carlo Vallebona.

UDC

Sassari: Marcello Orrù; Maria Paola Murgia; Enzo Brandinu; Daniela Scanu; Mario Serra noto Marino; Teresa Pintus; Giovanni Policastro; Simona Campus; Giulio Piu; Anna Maria Melis; Irene Contini.

Gallura: Pierpaolo Sanciu; Shaila Cappuccio; Enzo Murgia; Brunilda Sanna Mucaj; Rocco Luigi Astore; Sofia Manna.

Nuoro: Mirko Floris; Alessia Montisci; Luca Agnello; Emilia Fois; Peppino Puligheddu; Francesca Leoni.

Ogliastra: Piero Cannas; Valeria Tallis.

Oristano: Antonio Franceschi noto Tonio; Carmen Murru; Giuseppe Puddu noto Peppi; Francesca Campus; Giancarlo Serra; Maria Vitalia Lobina.

Medio Campidano: Evelino Picci; Roberta Mannias; Mauro Tallu; Monica Arena.

Carbonia Iglesias: Vitangelo Vito Tizzano; Carlotta Dessì; Antonello Orrù noto Antonello; Hellen Tuveri.

Cagliari: Mario Nieddu; Alice Aroni; Ignazio Monni; Tatiana Lai; Giuseppe Boi noto Pino; Francesca Toccori; Alessandro Serafini; Sabrina Maria Galassi; Carlo Tack; Roberta Relli; Alessandro Angius; Katia Pala; Michele Cincidda; Maria Rosaria Angioni; Ivan Contu; Valeria Atzori; Alberto Manca noto Bebo; Manuela Fradelloni; Giorgio Piras; Martina Palmas.

Socialisti – Sardi in Europa

Sassari: Gian Mario Salis; Monica Puledda; Agostino Dedola; Daniela Gabriella Fadda; Giuseppe Vittorio Niedda; Wioletta Irena Naczk; Roberto Carrus; Vannina Solinas; Lorenzo Gervasi; Simona Sanna; Maria Antonietta Pazzola; Roberto Desini.

Gallura: Arrigo Delaria; Luisella Maccioni; Luca Fischetti; Maria Giovanna Masia.

Nuoro: Martino Canu; Patrizia Carbone; Martina Dalu; Gino Goddi; Loredana Fiori; Salvatore Zizi.

Ogliastra: Mimmo Lai; Valentina Deiana.

Oristano: Luca Orrù; Monica Solinas; Marco Camusso; Antonella Fadda; Alessandro Fattaccio; Maria Giovanna Arba.

Medio Campidano: Agostino Pilia; Maria Laura Ariu; Anna Maria Steri; Raimondo Ibba.

Carbonia Iglesias: Antonella Carrus; Gian Paolo Casula; Francesca Gravellu; Salvatore Luigi Torello Massa.

Cagliari: Rita Adamo; Walter Basoli; Enrica Cacceddu; Lorenzo Cozzolino; Monica Cappai; Claudio Cugusi; Federica Carboni; Diego Deplano; Diana Musio; Mattia Giacomini; Isabella Pinna; Gabriele Marin; Loredana Pintus; Bruno Picciau; Claudia Rizzo; Andrea Secci; Chiara Runchina; Davide Usai; Antonella Soddu; Antonio Vargiu.











