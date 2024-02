Risultati Elezioni Regionali Sardegna 2024: ha vinto Todde/ Diretta preferenze eletti liste: Cdx ko con Pd-5s

IL CAMPO LARGO DI TODDE HA VINTO LE ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA 2024: I RISULTATI DOPO LO SPOGLIO AL CARDIOPALMA

Alla fine i risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024 premiano Alessandra Todde ma non è stato facile con un scarto minimo probabilmente quasi da record per la storia repubblicana: il “campo largo” (spurio, ovvero senza i centristi) trionfa sul Centrodestra di Paolo Truzzu, con la “chiamata” dei principali istituti di sondaggi nazionali che arriva ben dopo la mezzanotte tra il 26 e il 27 febbraio, 24 ore dopo il voto delle Regionali che sancisce un’affluenza appena sufficiente al 52,4% in lieve calo rispetto alle precedenti Elezioni 2019. Era appunto 5 anni fa che il Centrodestra a guida Salvini si imponeva in Sardegna con il candidato del Partito Sardo d’Azione, Christian Solinas, e anche in quella occasione ci vollero ben più di qualche ora di spoglio convulso per avere i risultati definitivi.

Lo scrutinio svoltosi ieri nelle 1844 sezioni elettorali si è aperto alle ore 7 ma ha avuto bisogno (con le ultime sezioni probabilmente ancora da concludere stamane, ndr) di ben più delle 12 ore fissate per legge dal sistema elettorale delle Regionali Sardegna 2024: una circolare della Regione ha eliminato la “tagliola” delle ore 19 consentendo ai vari seggi sparsi nelle 8 circoscrizioni regionali di procedere allo spoglio praticamente ad oltranza. E così Alessandra Todde – deputata M5s e candidata del Centrosinistra con dentro 5Stelle, Pd, AVS e altre liste progressiste – se ad inizio giornata era data come vincitrice quasi certa dopo le primissime schede, si è vista superare praticamente per buona parte dello scrutinio dai dati reali che premiavano il sindaco di Cagliari e candidato “in extremis” del Centrodestra dopo la “defenestrazione” (politica) del Governatore uscente. La svolta si ha però nella prima serata quando i risultati in arrivo dalle sezioni popolose di Sassari e Cagliari – dove Todde aveva stravinto con scarto di 15-20 punti su Truzzu – di fatto ribaltano il risultato a favore del “campo largo”: lo scarto resta comunque minimo, con sorpassi e controsorpassi dovuti al procedere a singhiozzo della comunicazione dei dati sulla piattaforma dedicata alle Elezioni Regionali Sardegna 2024. Quando ancora devono essere chiuse definitivamente le schede da scrutinare, Todde con il 45,3% vince in volata contro il Centrodestra rimasto al 45,1% e con circa mille soli voti di differenza. Al terzo posto il candidato, ex Pd, Renato Soru che con la sua Coalizione Sarda si aggiudica l’8,6% delle preferenze regionali; chiude invece la candidata indipendente di Sardigna R-esiste, Lucia Chessa, all’1% su base regionale.

La giornata di oggi dopo i risultati “scrutinati” ieri fino a tarda notte sarà dedicata quasi interamente alla comunicazione dei dati sulle preferenze in ottica di capire chi saranno i 60 consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale che si insedierà qualche settimana dopo la proclamazione ufficiale dei risultati Elezioni Regionali Sardegna 2024. Sulla piattaforma di Regione Sardegna sono già disponibili i risultati parziali per quanto riguarda i voti delle liste a livello regionale e nei singoli Comuni della rispettiva circoscrizione: servirà invece attendere l’ufficialità della chiusura dello spoglio per ricevere tutti sulla piattaforma i dati reali circa le preferenze raccolte dai candidati consiglieri.

In giornata si dovrebbe dunque avere l’ultimo risultato utile per delineare come sarà composta la maggioranza della Presidente Alessandra Todde nel prossimo Consiglio: il sistema elettorale prevede un premio di maggioranza del 60% dei seggi con il Presidente eletto sopra il 40%, ovvero proprio il caso del “campo largo” trionfatore nelle Regionali 2024. Per quanto riguarda i risultati delle liste, è sfida all’ultimo conteggio per capire se Pd o Fratelli d’Italia vinceranno la palma di partito più votato di Sardegna: i movimenti di Schlein e Meloni hanno ottenuto infatti il 13,7% delle preferenze ma servirà capire anche le ultime preferenze dai Comuni ultimi a consegnare i dati definitivi per avere un quadro più preciso. Quello che è certo è il dato ottimo di Forza Italia che quasi doppia la Lega di Salvini, rispettivamente al 6,4% e 3,8%: dal Carroccio fanno però giustamente notare che i voti leghisti sono “spalmati” tra la lista effettiva e il 5,4% raggiunto dal Partito Sardo d’Azione espressione del Governatore uscente Solinas. Il M5s di Todde tiene al 7,7% e può certamente festeggiare la prima elezione di un Presidente grillino alla guida di una Regione.

«Sono la prima presidente donna della Regione Sardegna. Sono molto felice ed orgogliosa e credo che oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna. Ringrazio tutta la mia coalizione»: così a tarda notte commenta Alessandra Todde, la neo Presidente di Regione Sardegna eletta dopo i risultati convulsi delle Elezioni Regionali 2024. Nel “valzer” dei commenti e delle versioni sul voto del 25 febbraio che emergeranno in giornata tra Cagliari e Roma, al momento solo il Movimento 5Stelle sembra poter incassare un risultato quasi perfetto: primo Presidente eletto tra le file del M5s dalla sua nascita; prima regione strappata dal Centrosinistra al Centrodestra dal 2015 ad oggi e soprattutto conferma del ruolo “forte” all’interno di quel campo largo invocato da Giuseppe Conte e “accolto” da Elly Schlein con ruolo di semi-subalternità. Il candidato dem Soru non era piacuto fin da subito ai grillini tanto che il nome di Todde divenne ben presto l’unico su cui si dicevano disposti a giocarsi le Regionali Sardegna 2024: il Pd si è spaccato e alla fine Conte può rivendicare una vittoria, seppur di estrema misura con quasi mille voti di scarto.

Il Pd di Schlein può esultare guardando i risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024 anche se resta l’incognita di un “campo largo” invocato come unica arma contro il Centrodestra ma senza averne il pieno controllo nonostante i sondaggi ad oggi confermino i Dem ancora avanti (di poco) al Movimento 5Stelle. La spaccatura interna con Soru e il dato comunque molto locale, tradizionalmente, delle Elezioni Regionali in Sardegna possono far sorridere ma non del tutto tranquillizzare i sonni futuri della segretaria Pd che da qui alle Europee si gioca molto della sua leadership da “anti-Meloni”. E arriviamo infine al Centrodestra che su Truzzu ha tentato una repentina retromarcia rispetto alla giunta Solinas non riuscendo affatto nell’interno voluto: non sono bastati i leader nazionali uniti sul palco di Cagliari, non sono bastati i risultati raccolti dal Governo Meloni in questo primo anno e mezzo di esecutivo. La frattura interna – confermata, pare, da un discreto uso del voto disgiunto (voto alla lista e al candidato presidente di un’altra coalizione) – tra FdI e Lega alla fine potrebbe aver pesato in quei 1-2mila voti di scarto da Todde: chi contesta la figura di Truzzu perché già considerato un sindaco non tra i più amati d’Italia; chi contesta l’ostinazione di Salvini per almeno un mese nell’insistere su Solinas candidato; chi infine contesta l’eccessiva personalizzazione a livello nazionale del voto in Sardegna. Tanti i motivi per cui il Centrodestra ora dovrà riflettere per non ripetere gli errori commessi e puntare alle Elezioni Regionali in Abruzzo (10-11 marzo 2024) e Basilicata (21-22 aprile 2024) prima di lanciare la sfida clou del 2024, ovvero l’election day 8-9 giugno tra Europee, Amministrative e Regionali.

Direte, tutto finito no? Ecco, non proprio: dopo l’una di notte la conferma della vittoria alle Elezioni Regionali 2024 arriva appunto da Alessandra Todde con tutti i principali istituti di sondaggi che danno per certa la conclusione pro-campo largo della tornata regionale. Resta però un giallo ed è rappresentato dagli 11 Comuni “fantasma” che non hanno visto alcun dato in ben 17 ore di scrutinio: ne dà notizia “Open Online” di Franco Bechis, sottolineando come questi 11 Comuni in 5 diverse circoscrizioni alla mezzanotte del 26 febbraio non avevano ancora una sola sezione scrutinata.

Si tratta di Comuni che complessivamente portano in dote 37.962 cittadini iscritti nelle liste elettorali e che dunque potrebbero contro-ribaltare i risultati delle Elezioni Sardegna 2024, eccoli: 5 sono in provincia di Cagliari (Quartucciu, Pula, Serdiana, Villanova Tulos e Silus); San Gavino Monreale in Medio Campidano; Lunas nella circoscrizione di Olbia; Tissi e Muros nel Sassarese; Boncardo nell’Oristanese; Musei nell’area di Carbonia-Iglesias. La conferma sui risultati arriverà nella mattinata di oggi 27 febbraio: non succede, ma se succede, migliaia di commenti e proclamazioni nazionali potrebbero dover essere modificate drasticamente…











