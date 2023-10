Eletti M5S, voti preferenze Elezioni Regionali Trentino Alto Adige/ Seggi e nomi consiglieri Trento-Bolzano

Con lo spoglio concluso a Bolzano e verso il termine a Trento, i risultati delle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige iniziano a dare le prime sentenze sulla posizione del Movimento 5 Stelle e non arrivano buone notizie per il partito guidato da Giuseppe Conte. Come anticipato parzialmente dai sondaggi delle scorse settimane, per i grillini è stata una vera e propria debacle.

LANDINI TRA SCHLEIN E CONTE/ È un bluff a tre, si contende un potere che non c'è

Nel nuovo Consiglio Provinciale di Bolzano il M5s non avrà alcun rappresentante: i grillini hanno raccolto appena lo 0,7 per cento, per un totale di 2.086 preferenze. Stesso tragico discorso per quanto riguarda il Trentino, dove lo scrutinio è ancora in corso ma non ci saranno sorprese: nessun eletto anche su quel versante. A sostegno del candidato Alex Marini, il partito ffondato da Grillo ha raccolto l’1,94 per cento.

Reddito di cittadinanza, lite tra Cimmino e Maiorino (M5s)/ "Voto di scambio", "rischia querela"

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE 2023

Cresce sempre di più l’attesa per scoprire i risultati delle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige del 2023 che permetteranno di conoscere la ripartizione dei seggi e i nomi dei consiglieri eletti per il M5S. Così come lo scorso anno, il Movimento capitanato da Giuseppe Conte correrà da solo e non in coalizione con il centrodestra o il centrosinistra, ma l’auspicio è quello di aumentare il risultato, comunque buono rispetto a quelli di altri grandi partiti, ottenuto nel 2018.

Così come tutti i partiti che si presentano alle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023 in posizioni distanti dal centrodestra, è probabile che i risultati complessivi potrebbero non essere differenti da quelli delle scorse elezioni che sancirono il cambiamento di “bandiera” dalla sinistra alla destra per la regione, storicamente roccaforte del Partito Democratico. Nell’attesa dei risultati delle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023, ecco i nomi dei candidati consiglieri del M5S che potrebbero andare ad occupare i seggi regionali:

STOP REDDITO DI CITTADINANZA/ I numeri che smontano le proteste di Pd e M5s

– lista M5S Provincia Trento (35 candidati)

Alescio Salvatore

Angelini Giulio

Asciutto Angela

Cestari Giuseppe

Cherotti Mariagrazia

Concli Marcella

Cristelli Vanda

Dal Bianco Maurizio

Dalbosco Alessandro

Di Blasi Dario

Di Corrado Adolfo

Di Gaetano Paolo

Di Rosa Gabriele

Fellin Bruna

Fontana Gloria

Frioli Annamaria

Giacomolli Daria

Ibrahimllari Clirime

Marini Alex

Martini Carmen

Matteotti Andrea

Minotto Paolo

Montebello Marco

Murgia Giovanna

Odorizzi Carmen

Osti Francesca

Pedrini Lorenza

Pizzini Luca

Setti Michele

Sorbara Caterina

Stefani Marina

Tranquillini Rudi

Valle Marco

Zanella Cristiano

Zanetti Tullia

– lista M5S Alto Adige Sudtirol, Provincia Bolzano (34 candidati)

Nicolini Diego

Fortini Maria Teresa

Morrone Francesca

Falk Markus

Barbieri Davide

Cosenza Jacopo

Valle Adriana

Lucchi Simonetta

Aufderklamm Martin (Martino)

Antholzer Sonia

Giacomoni Paolo

Menegon Lorenzo

Volpotti Fabio

Natale Marco

Jara de la Cruz Aurea

Franchi Marialuisa

Pizzini Franco

Rizzone Alessandro

Kofler Hansjörg

Accettulli Antonio (Michele)

Di Domenico Elisa

Pizzuto Monica

Lorenzi Giacomo

Oro Roberto

Tomaino Maurizio

Tavernar Giovanna

Salerno Denis

Veronese Valter

Boldrin Eddy

Recchia Francesca

Grimaudo Domenico

Schiavon Barbara

Piol Manuela

Lizzo Adriana

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI DI TRENTO E BOLZANO 2018

Il M5S, insomma, in queste Elezioni Regionali Trentino Alto Adige del 2023 punterà quasi sicuramente a migliorare il giù buono risultato delle scorse elezioni, tenutesi nel 2018. Quell’anno, infatti, nella provincia di Trento ottenne un buon 7,23% delle preferenze, pari a 18.453 voti; mentre nella provincia di Bolzano chiuse al 2,34% (6.670 voti). Il M5S ottenne, dunque, 2 seggi in Trentino, occupati da Filippo Degasperi e da Alex Marini, ed 1 solo a Bolzano per Diego Nicolini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA