Risultati Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023/ Diretta Trento, Bolzano: inizia scrutinio (23 ottobre)

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2023, PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

Quella di oggi è nel Trentino Alto Adige la giornata dello spoglio dei voti per conoscere i risultati delle Elezioni Regionali 2023 dopo l’affluenza. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 07:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. Si tratta di una tornata elettorale particolare, in quanto il voto nella Provincia autonoma di Trento riguarda il rinnovo del Consiglio provinciale e del presidente di provincia, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano riguarda il rinnovo del solo Consiglio provinciale, visto che il presidente non è eletto dai cittadini.

Nell’ordinamento italiano le province autonome di Trento e Bolzano godono di una particolare autonomia e insieme costituiscono la regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige. Infatti, il Consiglio regionale è la somma dei consigli delle due province e provvede all’elezione poi del presidente di Regione. Questi per due anni e mezzo è espressione del gruppo dei consiglieri di lingua italiana, prevalente a Trento, per quelli successivi invece di quelli di lingua tedesca, prevalente invece nella provincia autonoma di Bolzano.

RISULTATI ELEZIONI PROVINCIALI TRENTO E BOLZANO 2023: I CANDIDATI

La provincia di Trento è stata governata dal centrodestra, quella di Bolzano invece dal principale partito autonomista sudtirolese, Südtiroler Volkspartei (Svp). Per quanto riguarda la sfida di Trento, il Consiglio della provincia autonoma è formato da 34 consiglieri, oltre al presidente, di cui è prevista l’elezione diretta da parte dei cittadini. I candidati presidenti sono sette. Maurizio Fugatti, presidente uscente, è sostenuto dalla coalizione di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Il Pd e M5s, non avendo trovato un accordo, sostengono candidati diversi. I dem appoggiano l’ex sindaco di Rovereto Francesco Valduga, sostenuto anche da Azione, Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra. I grillini invece il consigliere provinciale Alex Marini. Sergio Divina, ex senatore della Lega Nord, è il candidato del partito di centro Alternativa Popolare, invece il presidente onorario del Partito Comunista Marco Rizzo è il candidato di Democrazia sovrana popolare, lista sovranista ed euroscettica che era presente alle elezioni politiche 2022 col nome “Italia sovrana e popolare”. Elena Dardo è la candidata per Alternativa, partito formato da alcuni fuoriusciti dal M5s nel 2021, mentre Filippo Degasperi è il candidato di Unione Popolare e di altre liste civiche locali.

Il sistema elettorale a Trento è di tipo proporzionale, quindi ogni lista ottiene un numero di consiglieri provinciali in base ai voti ottenuti. Ma è previsto un premio di maggioranza: le liste collegate al presidente eletto ottengono almeno 18 seggi, che salgono fino a un massimo di 21 se hanno superato in totale il 40% dei voti. Situazione differente a Bolzano, dove il consiglio provinciale è formato da 35 consiglieri e la legge elettorale non prevede l’elezione diretta del presidente della provincia, scelto dagli stessi consiglieri dopo essere stati eletti. Il sistema elettorale è proporzionale, quindi ogni lista ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti. Ma almeno un seggio del consiglio provinciale è garantito a un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, il terzo gruppo linguistico della provincia autonoma di Bolzano dopo il tedesco e l’italiano. Le liste candidate alle elezioni provinciali a Bolzano sono 16. Per quanto riguarda i partiti nazionali, non ci sono Azione, Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2023: L’ULTIMO SONDAGGIO

In attesa dei risultati definitivi delle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023, possiamo approfondire quelli dell’ultimo sondaggio pre-elettorale. Poco più di due settimane fa, secondo BiDimedia era ritenuto favorito come vincitore Maurizio Fugatti col 37% dei voti, ottenendo lui il premio di maggioranza. Distaccato Guglielmo Valduga, che per le previsioni dovrebbe raccogliere il 23%. Secondo il sondaggio condotto tra il 2 e 3 ottobre, colui che era considerato una possibile variabile, Sergio Divina, dovrebbe arrivare solo al 4%. Per quanto riguarda, invece, le intenzioni di voto riguardanti i singoli partiti, il primo partito sarebbe Fratelli d’Italia con il 27,3%. Alle sue spalle il Pd col 23,3%, più distaccata la Lega al 12%, mentre M5s e PATT dovrebbero ritrovarsi a lottare per il quarto posto (6,7% contro 6,2%). Ad Azione andrebbe il 4%, più di Forza Italia a cui si attribuisce il 3,4%, meno anche di Alleanza Verdi e Sinistra (3,7%).

RISULTATI ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE, LE ULTIME PROVINCIALI A TRENTO E BOLZANO

Nelle elezioni provinciali del 2018 a Trento il vincitore è stato il candidato del centrodestra Fugatti con quasi il 47% dei voti. Quella vittoria fu trainata dalla Lega, che aveva superato il 27% e dalle liste civiche, perché Forza Italia ottenne meno del 3% e Fratelli d’Italia circa l’1,5%. Il Pd aveva raccolto circa il 14%, mentre il M5s poco più del 7%. Per quanto riguarda Bolzano, il Südtiroler Volkspartei è il partito favorito per la vittoria, perché negli ultimi anni è risultato ampiamente il primo partito in tutte le elezioni locali e nazionali nella provincia di Bolzano, seppur registrando un calo nei voti. Alle elezioni provinciali del 2018 il Südtiroler Volkspartei vinse con quasi il 42%, staccando Team K che ottenne circa il 15%. Al terzo posto la Lega, con l’11%, mentre Pd, M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia superarono il 4% dei voti.

Come detto, il presidente della provincia autonoma di Bolzano è eletto dai consiglieri provinciali. Quindi, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, almeno il 50% più uno. Inoltre, presidente e giunta provinciale devono rappresentare tutti i gruppi linguistici della provincia. Quindi, a prescindere dai risultati, Svp dovrà trovare un accordo con altre forze politiche per eleggere il proprio candidato. Infatti, nel 2013 Kompatscher divenne per la prima volta presidente della provincia attraverso un accordo tra Svp e Pd, invece nel 2018 fu rieletto grazie ad un accordo con la Lega.











