Eletti Marino 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Marino, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune laziale non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Movimento 5 stelle o Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Il Centrodestra parte in vantaggio: il candidato Stefano Cecchi ha ottenuto il 32,2%, per un totale di 6.260 voti. Subito dietro troviamo il candidato del Movimento 5 stelle, Carlo Colizza, sindaco uscente al 25,6%, per un totale di 4.971 voti. Tra gli altri candidati: Gianfranco Venanzoni del Centrosinistra con il 21,8% e Fabrizio De Santis di Destra con il 15,8%.

ELETTI MARINO 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Marino senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. Per il candidato Cecchi i voti sono stati: Movimento Cittadino 10,7%, Lega Salvini Premier 8,6%, Cittadini di Marino 5,2%, Costruiamo il Decentramento 2,7%, Laboratorio Rinascita 2,5% e

Forza Italia 2,4%. Per Colizza Movimento 5 Stelle 11,3%, Con Te Marino 6,9%, Energie Positive 3,7% e

Marino Verde e Solidale 1,5%. Con queste percentuali si può immaginare che i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale potrebbero venire soprattutto da Lega e M5s. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

