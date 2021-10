Eletti Merano 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: ballottaggio Rösch- Dal Medico

Sarà il ballottaggio a decidere il nuovo sindaco di Merano. Il primo turno delle elezioni comunali 2021 ha dato vita ad un sostanziale pareggio nella riedizione della sfida tra Paul Rösch e Dario Dal Medico che nel 2020 vide il candidato verde, già sindaco dal 2015, imporsi al ballottaggio per appena 37 voti.

I presupposti perché si assista ad un nuovo testa a testa anche in questo nuovo ballottaggio ci sono tutti. Basta vedere i voti ottenuti dalle due coalizioni al primo turno: quella a sostegno di Roesch, composta da Verdi, Pd, Sinistra ecosociale e Movimento 5 Stelle ha messo insieme 5.212 voti e il 33,3%. Quella capeggiata da Dario Dal Medico, candidato espressione di liste civiche attribuite al centrodestra, ha ottenuto invece la fiducia di 5.125 cittadini di Merano, pari al 32,7%. Lo scarto in favore di Rösch al momento è di 87 voti: ma da oggi parte la caccia ai voti degli esclusi. Ad entrambi i candidati fa certamente gola il 18,3% ottenuto dalla Svp di Katharina Zeller, da poco alla guida della Svp meranese, figlia della senatrice Julia Unterberger e dell’ex senatore Karl Zeller. Da capire poi come si muoveranno gli elettori di Fratelli d’Italia che hanno votato Alessandro Urzì (604 voti e il 3,9%), e quelli della Lega che hanno scelto Alessandro Mauro Maestri (577 voti e il 3,7%). In una battaglia sulla carta così serrata potranno essere decisivi anche i voti di Zuber al 3%, Jogi Elmenreich 2,6%, Campidell all’1,3% e Waldner all’1,3%.

ELETTI PACHINO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati e preferenze: Petralito sindaco

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale per Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige. Dati: Favara – Canicattì – Adrano – Vittoria – Alcamo – Olbia – Carbonia – Merano

PREFERENZE MERANO: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile fare una previsione del prossimo Consiglio Comunale senza prima capire quale dei due candidati sindaco, tra Paul Roesch e Dario Dal Medico, riuscirà a fare suo il premio di maggioranza. Possiamo però provare ad ipotizzare degli scenari sulla ripartizione dei seggi andando ad indicare i candidati consiglieri più votati delle varie liste.

Green pass, Draghi firma Dpcm/ Linee guida PA-aziende: controlli e orari flessibili

Ipotesi Rösch sindaco

– Verdi 3.668 voti: Rohrer, Rossi, Ortner, Bellasi, Dalsant.

– Pd 695 voti: Rossi, Di Lucrezia, Diaby

– Sinistra Ecosociale 193 voti: Augscheller

Ipotesi Dal Medico sindaco

– Alleanza per Merano Dal Medico sindaco 2.758 voti: Zaccaria, Tusho, Lofoco, Dalla Zuanna, Duso, Roat, Mazzotta.

– La Civica per Merano Dal Medico Sindaco 1.654 voti: Balzarini, Taranto, Albieri, Calligione, Casolari.

Posti in Consiglio assicurati anche per Svp: il 18,3% ottenuto mette Zeller al riparo da brutte sorprese.

LEGGI ANCHE:

ELETTI CAPOTERRA 2021, PREFERENZE SEGGI/ Risultati Comunali: ballottaggio Piga-Garau

© RIPRODUZIONE RISERVATA