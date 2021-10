Risultati Elezioni Comunali 2021/ Diretta Sardegna, Sicilia, Trentino: sindaci eletti

ELEZIONI COMUNALI 2021: LA SITUAZIONE IN SICILIA E SARDEGNA

È ancora in corso lo spoglio in alcuni Comuni al voto nella seconda tornata di Elezioni Comunali 2021, quella dedicata alle Regioni a statuto speciale come Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige. I risultati per il momento danno ancora il Centrosinistra in “vantaggio” nei centri più importanti al voto, con diversi sindaci già eletti e una generale “conferma” di quanto visto già due settimane fa: il Centrodestra patisce nei territori l’alleanza spesso vincente tra Pd, Movimento 5 Stelle e liste civiche di Centrosinistra. 98 Comuni al voto in Sardegna, 42 in Sicilia, 8 in Trentino Alto Adige: ecco qui di seguito i principali risultati emersi finora.

Succede allora che nell’unico capoluogo al voto, Carbonia nel Sud Sardegna, a spuntarla è il candidato Pd Pietro Morittu (eletto sindaco col 65,75% dei voti), mentre a Olbia la spunta il sindaco uscente Settimo Nizzi (Forza Italia), eletto per la quinta volta primo cittadino olbiese (questa volta al 52%). A Capoterra si va al ballottaggio tra il civico Piga e il candidato del Centrodestra Garau. Scendendo in Sicilia, ad Alcamo si va verso la vittoria di Surdi (M5s, 42,47%) contro lo sfidante Cassarà (Cdx, 34,45%), mentre a Giarre (Catania) trionfa Leo Cantarella come nuovo sindaco (Pd-FdI-CIV) contro lo sfidante democristiano Panatè (21%). Nel comune popoloso in provincia di Ragusa, Vittoria, è in vantaggio Francesco Aiello, ex deputato Pci: quando si è completato lo scrutinio di quasi metà delle sezioni, è a ridosso del 40 per cento che per la legge siciliana gli varrebbe la vittoria al primo turno. Ad Adrano è in vantaggio Carmelo Pellegriti, sostenuto dal centrodestra, ma dovrebbe essere ballottaggio con l’autonomista Fabio Mancuso. Secondo turno anche a Lentini tra il centrista Bosco e il Pd-M5s Rosario Lo Faro, mentre Martello si avvia a diventare nuovo sindaco di Porto Empedocle essendo in vantaggio rispetto a Lattuca (Udc-Fdi); a Canicattì è invece in vantaggio Vincenzo Corbo (civico Cdx).

RISULTATI COMUNALI 2021: I SINDACI ELETTI IN TRENTINO ALTO ADIGE

Molto più chiara e già definita da ieri la situazione in Trentino Alto Adige, dove si è votato il primo turno delle Elezioni Comunali 2021 solo nella giornata di domenica: rispetto a Sicilia e Sardegna, lo spoglio delle schede elettorali è andato molto svelto (anche perché erano coinvolti soli 8 Comuni) e questi di seguito sono i risultati principali per sindaci-consiglieri eletti e ballottaggi (da attuare domenica 24 ottobre prossimo).

Solo due Comuni al ballottaggio – Merano e Brentonico – gli altri 5 (Glorenza, Nalles, Bondone, Nogaredo, Terragnolo) invece hanno già tutti sindaci eletti e Consigli Comunali definiti al primo turno: i risultati per le Elezioni Comunali 2021 in Trentino Alto Adige possono dirsi definitivi e conclusivi, con il dato più importante in arrivo da Merano dove un Centrodestra sfilacciato arriva comunque al secondo turno contro il sindaco uscente Rösch. Nel ballottaggio a Merano si sfideranno il candidato di Pd-M5s-sinistra e Dal Medico che potrebbe in teoria contare sui voti di Lega e Fdi andati divisi al primo turno; a Brentonico il ballottaggio sarà tra Alessandra Astolfi, assessora uscente, col 43,9, e Dante Dossi (Pd), che ha conquistato il 36,7% degli elettori. Nelle altre sfide dell’Alto Adige, Wallnofer sindaco di Glorenza ottiene 7 seggi con la lista Fur Glurns mentre all’opposizione con la Svp di Windegger saranno 5 i seggi. A Nalles il neo-sindaco Busetti della Svp avrà 9 seggi in Consiglio, 6 per “Nalles Attivo” del neo-consigliere Mair. Per quanto riguarda la provincia di Trento invece i risultati delle Elezioni vedono Cimarolli sindaco di Bondone con 12 seggi della sua lista “Per tutti noi”, Scerbo sindaco di Nogaredo con il 70,7% della sua lista “Insieme per la comunità” (10 seggi), 5 consiglieri all’opposizione con “Impegno Civico” di Paolo Bettini; infine Terragnolo elegge Massimo Zenatti (lista Coltiviamo il nostro Futuro) con il 56,2% dei voti e ben 8 seggi, contro i 2 a testa per Bufalini di “Siamo Terragnolo” e Viglietti di Europa Verde.

