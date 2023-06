Eletti Molise, Consiglio Regionale/ Seggi Elezioni: nomi consiglieri

NUOVO CONSIGLIO REGIONALE MOLISE: 20 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Dopo che i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Molise 2023 hanno decretato la vittoria nettissima del candidato di centrodestra Francesco Roberti, ecco quale sarà la composizione del nuovo Consiglio Regionale per i prossimi cinque anni: mancano ancora le conferme ufficiali del Servizio Elettorale regionale perciò i nomi dei consiglieri per i rispettivi seggi vanno presi tutti con il beneficio del dubbio da fugare nelle prossime ore. Saranno 20 i consiglieri eletti e la suddivisione è già nota: 13 consiglieri di maggioranza e 7 per l’opposizione. Un grande successo per il centrodestra con il suo candidato presidente che ha superato quota 62 per cento. Non è bastato il ritorno di fiamma giallorosso per il centrosinistra, ennesima batosta per Elly Schlein & Co.

Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Regionali Molise 2023.

Seggi maggioranza

FdI: 4 seggi

Forza Italia: 3 seggi

Il Molise che vogliamo: 2 seggi

Noi moderati: 2 seggi

Popolari per l’Italia: 1 seggio

Lega: 1 seggio

Seggi opposizione

Pd: 3 seggi

Movimento 5 Stelle: 2 seggi

Costruire democrazia: 1 seggio

Candidato presidente sconfitto Roberto Gravina: 1 seggio

ELETTI CONSIGLIO REGIONALE MOLISE CON ROBERTI PRESIDENTE: I SEGGI DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

Sono 13 i seggi per i consiglieri eletti in maggioranza con il neo presidente del Molise Roberti, chiamato a guidare la Regione per i prossimi cinque anni. Il primo partito non è più una sorpresa: si tratta di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, già primo partito a livello nazionale. Seconda piazza per il Partito Democratico – re dell’opposizione con quasi la metà dei seggi – e terzo posto per Forza Italia, che ha confermato le ottime performance in terra molisana. La piena ufficialità della composizione del Consiglio Regionale verrà chiarita nei prossimi giorni dall’ufficio elettorale: qui di seguito tutti i nomi dei possibili consiglieri eletti tra maggioranza e opposizione

MAGGIORANZA

FdI (4 seggi): Salvatore Micone, Quintino Pallante, Armandino D’Egidio, Michele Iorio

Forza Italia (3 seggi): Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Andrea Di Lucente

Il Molise che vogliamo (2 seggi): Stefania Passarelli, Gianluca Cefaratti

Noi moderati (2 seggi): Fabio Cofelice, Roberto Di Pardo

Popolari per l’Italia (1 seggio): Vincenzo Niro

Lega (1 seggio): Guido Massimo Sabusco

OPPOSIZIONE

Pd (3 seggi): Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla,Alessandra Salvatore

M5s (2 seggi): Andrea Greco, Angelo Primiani

Costruire democrazia (1 seggio): Massimo Romano

Candidato presidente sconfitto Roberto Gravina: 1 seggio

