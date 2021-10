Eletti Nichelino 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: preferenze consiglieri

Come cambia la composizione del Consiglio comunale di Nichelino alla luce dei risultati delle Elezioni Comunali 2021? Le novità non mancano per quanto riguarda preferenze e consiglieri eletti in virtù dell’esito definitivo. Innanzitutto Giampietro Tolardo è stato eletto sindaco con il 52,39% delle preferenze. A trascinarlo il Partito democratico con il 19,5%.

Dietro di lui in queste elezioni a Nichelino Sara Sibona, appoggiata tra gli altri dal Movimento 5 stelle, con il 25,60%. Terzo il candidato del centrodestra Nicola Emma con il 20,10%, mentre il no vax Gaetano Alex Farina ha preso 1,90%.

ELETTI NICHELINO 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso ai possibili eletti in Consiglio comunale alle elezioni di Nichelino 2021. Dei 22 seggi a disposizione, 15 vanno a Giampietro Tolardo, 4 a Sara Sibona e 3 a Nicola Emma. A conquistarne di più tra le liste è il Partito democratico con 6, poi Tolardo Sindaco 4, Nichelino In Comune 2, Comunisti Nichelino 2 e Chreo Nichelino uno. Per quanto riguarda Sibona, invece, D’aveni Per Nichelino ne conquista 2, Rinnovamento Democratico uno, stesso numero per il Movimento 5 Stelle.

L’affluenza alle elezioni comunali Nichelino 2021 è stata del 53,71%. Come possibili consiglieri comunali eletti citiamo per il Pd Carmen Bonino, Giorgia Ruggiero, Raffaele Riontino, Domenico Palumbo, Francesco Di Lorenzo e Giuseppa Celona. Per Tolardo Sindaco: Roberta Monticone, Enrica Corso, Vincenzo Corraro e Daniela Quaresima. Per Nichelino In Comune: Alessandro Azzolina e Valentina Cera. Per Comunisti Nichelino Fiodor Luciano Alessandro Verzola. Per D’aveni Per Nichelino: Filippo D’Aveni e Domenica Nuzzo. Per il M5s Rocco Di Vito.

