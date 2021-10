ELETTI PORTO EMPEDOCLE 2021, PREFERENZE SEGGI/ Risultati voto: Martello sindaco?

Tra le elezioni comunali Sicilia 2021 sono molto attese quelle di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. In testa c’è Calogero Martello, candidato sindaco di centrodestra, il più votato quando mancano ancora da scrutinare una parte delle sezioni. Nella sfida tra i due candidati più votati, Martello ottiene il 32,3% dei voti contro il 24,1% delle preferenze ottenute da Calogero “Rino” Lattuca, altro candidato di centrodestra. La lista più votata tra quelle che sostengono il candidato in testa, Noi per la Città, ha ottenuto al momento il 17,91% dei voti.

Tra gli altri candidati a Porto Empedocle, il candidato civico Salvatore “Salvo” Iacono con 87 voti e il 21,4% (appoggiato da Liberi e Capaci, Isola Empedoclina, Sviluppo per Porto Empedocle); Ida Carmina del Movimento 5 Stelle con 60 voti e il 14,8%; Giovanni “Gianni” Hamel, candidato civico con 30 voti e il 7,4%.

ELETTI PORTO EMPEDOCLE 2021, SEGGI CONSIGLIO

Vediamo adesso gli eletti in Consiglio comunale a Porto Empedocle da quali liste provengono. In attesa che il Comune dirami le preferenze ottenute dai vari consiglieri possiamo già dire che la coalizione a sostegno di Calogero Martello attualmente si compone così: Noi per la Città 17,9%, Forza Italia Berlusconi per Martello 17,7% e Progetto Comune 10,4%. Per Calogero “Rino” Lattuca queste sono le liste: Unione di Centro Lattuca Sindaco 7,2%, Lattuca Sindaco Lista Civica 6%, Siamo Vigata 5,2%, Fratelli d’Italia 4,7%.

Sempre alle elezioni di Porto Empedocle, dietro Salvatore “Salvo” Iacono (Liberi e Capaci 7,7%, Isola Empedoclina 7%, Sviluppo per Porto Empedocle 5%), il Movimento 5 stelle (5,5%) che appoggia Ida Carmina e Primavera Empedoclina (5,7%) che sostiene il civico Giovanni “Gianni” Hamel.



