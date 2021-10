Eletti Porto Empedocle 2021 seggi Consiglio/ Risultati preferenze: Martello vs Iacono

PORTO EMPEDOCLE, RISULTATI BALLOTTAGGIO E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

Tra le elezioni comunali Sicilia 2021 sono molto attese quelle di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il ballottaggio del 24 e 25 ottobre è tra Calogero Martello, candidato sindaco di centrodestra che ha preso due settimane fa il 26% e Salvatore Iacono, appoggiato da tre liste civiche, che ha invece ottenuto il 25,5%. Una sfida combattuta dunque. E chi saranno gli eletti per il consiglio comunale.

Le liste più votate sono state quelle in appoggio a Martello: Noi per la Città 15,2%, Forza Italia Berlusconi per Martello 14,5% e Progetto Comune 12,5%. Segue la lista dello sconfitto al primo turno Calogero Lattuca: Unione di Centro Lattuca Sindaco 9,8%. Quelle a sostegno di Salvatore Iacono invece hanno ottenuto questi risultati: Isola Empedoclina 8,9%, Liberi e Capaci 8,9% e Sviluppo per Porto Empedocle 8,5%.

NOMI ELETTI PORTO EMPEDOCLE E LISTE POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

Dopo le elezioni comunali Sicilia 2021 a Porto Empedocle, gli eletti in consiglio comunale potrebbero delinearsi con queste preferenze. Lista “Primavera Empedoclina” a sostegno di Gianni Hamel (698 voti di lista, 7.53%): Salvatore Agrò; Giovanni Trupia: 110. Liste a sostegno di Rino Lattuca – Udc (826 voti di lista, 8.91%): Michelangelo Bruno Gallo: 155; Mariangela Cacciatore: 130; Salvatore Marullo: 134; Melania Nuara: 171; Giuseppe Racinello: 129; Fratelli d’Italia (549 voti di lista, 5,92%): Roberto Marcolo: 163; Giuseppe Todaro: 150. Movimento 5 stelle (574 voti di lista, 6,19%): Salvatore Ersini: 220; Rossella Libra: 136; Stefania Notarrigo:109.

Liste a sostegno di Calogero Martello: Noi per la Città (1.277 voti di lista, 13.77%): Massimo Biancola: 104; Angela Di Gloria: 143; Salvatore Donato: 123; Vittorio Filippazzo: 118; Giuseppe Lo Iacono: 167; Fabrizio Marchica: 111; Concetta Sacco: 222; Calogera Chiara Salamone: 135; Veronica Zambito: 179. Forza Italia (1.214 voti di lista, 13,09%): Marilù Caci: 453; Sebastiano Castelli: 168; Giuseppe Iacono: 298; Gianluca Palermo: 145; Giancarlo Taormina: 331. Progetto Comune (1.049 voti di lista, 11,31%): Portella Micaela: 108; Giorgia Caruana: 289; Giuseppe Grassonelli: 331; Stefania La Porta: 164; Alesasndro Termini: 157; Calogero Barletta: 139; Giuseppe Picone: 164.



