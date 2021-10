Eletti Rimini 2021, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI RIMINI 2021

La squadra di consiglieri eletti che a Rimini formerà il nuovo Consiglio comunale dopo le Elezioni Comunali 2021 non è ancora ufficiale, ma ci sono le prime certezze. Ad esempio, il centrosinistra può contare su 19 dei 32 consiglieri comunali. Solo il Partito democratico ne avrà almeno 10, 7 alla Lista Jamil, 1 a Rimini Futura, invece il 19esimo consigliere potrebbe essere del Pd o di Rimini Coraggiosa. Nessuno dei Verdi. Per quanto riguarda la minoranza, 5 consiglieri saranno di Fratelli d’Italia, altrettanti per la Lega, che è stata superata di poco da FdI, quindi a completare questo quadro Gloria Lisi, Stefano Brunori della lista Rimini per Gloria Lisi sindaco e Matteo Angelini. Per quanto riguarda le preferenze, si conferma per la terza legislatura di fila Nicola Marcello (Fdi): è il più votato in assoluto con oltre 1.200 voti.

Sempre in Fratelli d’Italia, tra i più votati Gioenzo Renzi (quasi 700 preferenze) e Filippo Zilli. Invece è testa a testa per gli altri due consiglieri eletti. Nella Lega il più votato è stato Luca De Sio con oltre 500 preferenze, ma sono certi di entrare nel Consiglio comunale di Rimini anche Loreno Marchei e Andrea Pari. Per quanto riguarda il Pd, la sorpresa è Edoardo Carminucci con oltre 700 preferenze. Altrettante per l’assessore uscente Mattia Morolli, quasi 450 voti per Roberta Frisoni, vice sindaca uscente. Per la Lista Jamil i 7 consiglieri dovrebbero essere Andrea Bellucci, Michele Lari, insieme a quelli uscenti Daniela De Leonardis e Marco Zamagni. Rieletto Luca Pasini con Rimini Futura, invece Rimini Coraggiosa dovrebbe eleggere il capolista Marco Tonti, presidente di Arcigay, se dovesse riuscire a strappare un seggio nel Consiglio Comunale di Rimini dopo le Elezioni Comunali 2021. (a cura di Silvana Palazzo)

CANDIDATI E LISTE ELEZIONI COMUNALI RIMINI

Sono in tutto 6 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali a Rimini: tra poche ore diverranno definitivi i risultati sul prossimo primo cittadino e sugli eletti al nuovo Consiglio Comunale. I 31 seggi in palio hanno visto lo scontro fino all’ultimo tra le due principali coalizioni a confronto, Centrosinistra e Centrodestra, più Movimento 5 stelle e altre liste indipendenti.

Il sindaco uscente Andrea Gnassi dovrà lasciare la carica dopo due mandati. Al suo posto, il centrosinistra candida Jamil Sadegholvaad (Pd, lista Jamil, Rimini Coraggiosa, Rimini Futura, Europa Verde). Gli altri candidati sono: per il centrodestra Enzo Ceccarelli (Lega, Fratelli d’Italia, La Casa dei moderati, Popolo della Famiglia, Rinascimento di Sgarbi, Noi amiamo Rimini e Con te Rimini); Gloria Lisi (Rimini per Gloria Lisi, Rimini per le imprese, Un futuro verde per Rimini, Rimini ben-essere e transizione ecologica, Political party e Movimento 5 stelle); Matteo Angelini (Movimento 3V); Mario Erbetta (Rinascita civica); Sergio Valentini (Rimini in comune. Diritti a sinistra). Qui sono disponibili tutte le informazioni, i nomi e le liste dei candidati consiglieri al prossimo Consiglio Comunale di Rimini.

ELETTI A RIMINI NEL 2016

Nelle Elezioni Amministrative a Rimini del 5 giugno 2016 vinse Andrea Gnassi (Partito Democratico) con il 56,99%, che si impose con ampio margine su Marzio Pecci (Lega, FI, FdI), 24,96%. Gnassi ottenne una preziosa riconferma, essendo il sindaco uscente (eletto nel 2011). A distanza Luigi Camporesi, la cui coalizione di liste civiche (ma con anche Fare! co Flavio Tosi) ottenne il 9,53%. Un risultato netto, quello di Rimini nelle amministrative 2016, dove l’affluenza (57,86%) aveva fatto registrare un calo sensibile, pari a 10 punti percentuali (era del 67,81% rispetto alle precedenti comunali). Qui è possibile trovare tutti i dati sulle preferenze dei consiglieri eletti e non delle precedenti Comunali 2016.

