Eletti San Benedetto 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: nomi consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a San Benedetto del Tronto, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune delle Marche non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrodestra o il civico Spazzafumo. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Eletti Cisterna Latina 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: nomi consiglieri

Il Centrodestra parte in vantaggio: il candidato Pasqualino Piunti ha ottenuto il 41,6%, per un totale di 9.706 voti. Subito dietro troviamo il candidato civico Antonio Spazzafumo, al 19,1%, per un totale di 4.452 voti. Tra gli altri candidati: Paolo Canducci del centrosinistra al 16,2%, anche Aurora Bottiglieri all’15,8% e Serafino Angelini al 7,4%.

Eletti Formia 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

ELETTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a San Benedetto del Tronto senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. I partiti che appoggiano Piunti hanno avuto queste percentuali: Fratelli d’Italia ha preso il 15%, Lega Salvini 10,9%, Piunti Sindaco 9,5% e Forza Italia 7,1%. Quelli che appoggiano Spazzafumo hanno preso: Centro Civico Popolare 5,2%, Libera San Benedetto 4,7%, San Benedetto Viva 3,4%, Spazzafumo Sindaco 2,8%, Rivoluzione Civica 2,8%. Tra i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale citiamo Andrea Traini, Nicolò Bagalini, Pierluigi Tassotti, Giovanni Chiarini, Giuseppe Formentini, Lorenzo Marinangeli, Pasqualino Marzonetti, Filippo Olivieri, Emanuela Carboni, Iacopo Zappasodi, Stefano Muzi, Annalisa Marchegiani, Domenico Pellei, Tonino Capriotti, Andrea Sanguigni. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

LEGGI ANCHE:

Eletti Marino 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA