Eletti San Benedetto del Tronto 2021, seggi Consiglio/ Preferenze: Spazzafumo ok

Antonio Spazzafumo vince il ballottaggio alle elezioni comunali 2021 di San Benedetto del Tronto ed è eletto sindaco. Ha votato per il centrista il 54,27% contro il 45,73% che al secondo turno ha optato per Pasqualino Piunti, candidato sostenuto dal centrodestra. La maggioranza di 15 consiglieri comunali sarà composta da 4 esponenti di “Centro Civico Popolare”, 4 di “Libera San Benedetto”, 3 di San Benedetto Viva, 2 di “Spazzafumo Sindaco” e 2 di “Rivoluzione Civica”. Per quanto riguarda l’opposizione, eletti consiglieri due esponenti di Fratelli d’Italia, 1 della Lega, 1 della lista civica “Piunti Sindaco” e 1 di Forza Italia. Dentro ovviamente anche i candidati sindaci sconfitti: Pasqualino Piunti e Paolo Canducci, con quest’ultimo che al primo turno è riuscito a superare la soglia di sbarramento.

ELETTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a San Benedetto del Tronto, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

CENTRO CIVICO POPOLARE: Domenico Pellei, Eldo Fanini, Fabrizio Capriotti, Cinzia Campanelli

LIBERA SAN BENEDETTO: Gaetano Stefano detto “Fanini”, Laura Camaioni, Gino Micozzi, Bruno Gabrielli

SAN BENEDETTO VIVA: Antonio Capriotti detto “Tonino”, Giorgio De Vecchis, Giselda Mancaniello

SPAZZAFUMO SINDACO: Martina De Renzis, Umberto Pasquali

RIVOLUZIONE CIVICA: Andrea Sanguigni, Silvia Laghi

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Pasqualino Piunti, Paolo Canducci

FRATELLI D’ITALIA: Andrea Traini, Nicolò Bagalini

LEGA: Lorenzo Marinangeli

PIUNTI SINDACO: Emanuela Carboni

FORZA ITALIA: Stefano Muzi

