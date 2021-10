Eletti San Giuliano Milanese 2021, seggi Consiglio/ Risultati Comunali e preferenze

Il Centrodestra non vince, stravince le Elezioni Comunali 2021 a San Giuliano Milanese: per l’eletto sindaco al secondo mandato Marco Segala addirittura il 75,41% delle preferenze, con la possibilità di vedere eletti ben 18 consiglieri in maggioranza nella prossima giunta 2021-2026. Alle porte di Milano, è schiacciante la vittoria di Segala sui rivali, a cominciare dal candidato di Pd-Sinistra-M5s Giorgio Salvo che chiude al 21% con soli 5 seggi conquistati.

Restano le “briciole” elettorali per gli altri candidati e liste: Rausa al 2,1%, e Marchitelli (Rifondazione Comunista) all’1,4%. «Abbiamo ottenuto 10.320 voti, con il 75,41% dei consensi: un risultato storico che consentirà alla nuova maggioranza consiliare di esprimere ben 18 consiglieri su 24. Un risultato che ha premiato il nostro lavoro di risanamento dei conti pubblici della Città e del rilancio di investimenti e dei servizi alla persona», ha esultato il sindaco di San Giuliano vincitore già al primo turno in controtendenza al voto milanese che invece ha visto trionfare il Centrosinistra.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE A SAN GIULIANO

Nel prossimo Consiglio Comunale a San Giuliano Milanese, visti i risultati delle Elezioni Comunali, sarà ancora maggioranza Centrodestra contro i rivali storici del Centrosinistra che vedono entrare in giunta anche il M5s (con 1 seggio eletto). Non resta che analizzare i dati definitivi delle preferenze per avere l’esatta situazione sul fronte consiglieri, in attesa delle consuete conferme/rinunce che verranno ufficializzate nei prossimi giorni (di seguito vengono indicati i più votati nelle rispettive liste che con ogni probabilità verranno eletti consiglieri).

Maggioranza (18 seggi + Segala sindaco)

– Viviamo San Giuliano (43,53%) 11 seggi: Paolo Segala (226), Catania (157), Nicolai (116), Nobili (139), Tenisi (116), Arcieri (80), Sgroi (79), Scappato (61), Ghezzi (61), Cirlincone (59), Sentiero (56)

– Lega (11,4%) 3 seggi: Garbellini (303), Marnini (300), Corso (50)

– Fdi (10.3%) 2 seggi: Castelgrande (344) e Rallo (100)

– Forza Italia (7,6%) 2 seggi: Cozzolino (85), Ravara (76)

Opposizione (5 seggi)

– Pd (13,4%) 3 seggi: Al Qudah (136), Carminati (55), Oro (50)

– SEL (5%) 1 seggio: Grechi (116)

– M5s (4,8%) 1 seggio: Aversa (28)

