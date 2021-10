Eletti Santa Maria Capua Vetere 2021, seggi Consiglio/ Nomi preferenze consiglieri

I risultati parlano chiaro: a Santa Maria Capua Vetere non c’è stata partita. Sono terminati gli scrutini nel comune del casertano ed è stato eletto il nuovo sindaco: parliamo di Antonio Mirra. Il candidato del Centrosinistra ha sbaragliato la concorrenza raccogliendo il 64,41%, totale di 11.830 voti: boom della lista Mirra 2021 (24,15%), poi troviamo Socialisti e riformisti (16,22%) e Area popolare (10,39%). Sottotono il Partito Democratico (6,92%).

Carlo Calenda/ "Ballottaggio Roma? Voto Gualtieri solo se esclude M5S dalla Giunta"

Niente da fare per il Movimento 5 Stelle: i grillini hanno sostenuto, insieme ad alcune liste civiche, la candidatura di Raffaele Aveta, che ha raccolto il 21,72%, totale di 3.989 voti. Il M5s ha ottenuto il 4,97%, segnaliamo anche il 3,11% totalizzato da Europa Verde – Movimento civico Sammaritano. Terzo e ultimo posto per la candidata del Centrodestra Mariagabriella Santillo, 13,87%, 2.548 voti: Fratelli d’Italia primo partito con il 7,71%.

Giulio Tremonti: "Riforma del catasto? Suicidio"/ "Iva e tasse sui Bot cresceranno"

ELETTI SANTA MARIA CAPUA VETERE: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

È tempo adesso di andare a conoscere gli eletti a Santa Maria Capua Vetere: il nuovo Consiglio comunale è quasi interamente targato Centrosinistra. La coalizione a sostegno di Antonio Mirra avrà a disposizione 18 dei 22 seggi, gli altri quattro ripartiti equamente tra le coalizioni a sostegno di Raffaele Aveta e Mariagabriella Santillo. La lista Mirra 2021 ha ottenuto sei seggi: Carmen Carrillo, Danilo Feola, Edda De Iasio, Davide Fumante, Enrico Di Rienzo, Luigi Simonelli. Quattro consiglieri per Socialisti e riformisti: Gaetano Di Monaco, Giuseppe Napolitano, Carlo Russo, Anna Sepolvere. Tre seggi a Area popolare: Paolo De Riso, Alessandro Maffei e Giuseppe Di Monaco. Gli altri seggi così ripartiti: due al Pd (Francesco Rosario Di Nardo e Pasquale Ciarmiello), due a Moderati per Santa Maria Capua Vetere (Gerardo Capitelli e Anna Maria Ferrerio), uno di Noi campani (Francesco Petrella). I quattro consiglieri di opposizione saranno Rosario Graziano (Fdi), Luigi Pardi (Fdi), Danilo Talento (M5s) e Italo Crisileo (Europa Verde). Clicca qui per le preferenze.

Andrea Orlando: "Salvini e Lega mettono a rischio fondi Pnrr"/ "Strappo preoccupante"

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA