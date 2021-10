Eletti Savona 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Savona, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune ligure non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra o Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Il Centrosinistra parte in vantaggio: il candidato Marco Russo ha ottenuto il 47,8%, per un totale di 11.971 voti. Subito dietro troviamo il candidato di Centrodestra, Angelo Schirru, al 37,3%, per un totale di 9.346 voti. Andranno loro due al ballottaggio. Staccati tra gli altri candidati: Manuel Meles del M5s al 9,8%, Luca Aschei al 3,9% e Francesco Versace 1,2%.

ELETTI SAVONA 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Savona senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. È il caso della coppia Articolo 1-Partito Democratico, che tornando alleati hanno ottenuto il 20,1%. Passando al Centrodestra, di Toti per Savona 13,1% e Lega Salvini Liguria 10,3%.

Qualche certezza c’è anche sui nomi dei consiglieri eletti, quelli del classico “boom” di preferenze, ma molto dipenderà anche dal risultato del secondo turni, con due scenari diversi a seconda di chi otterrà la poltrona da sindaco tra Russo e Schirru. Tra i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale citiamo Manuel Meles (candidato sindaco) e Andreino Delfino (più votato) per il MoVimento 5 Stelle. Sicuri dell’elezione al momento quattro consiglieri del Pd: Elisa Di Padova, Franco Lirosi, Lionello Parodi e Luca Burlando. Quattro anche per la lista Toti: Pietro Santi, Ileana Romagnoli, Fabio Orsi e Margarita Coppo. Due i consiglieri sicuri della Lega: eletti Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

