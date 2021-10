Eletti Spoleto 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Spoleto, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune umbro non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra o destra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

A Spoleto si andrà al secondo turno: a sfidarsi saranno il candidato sindaco di centrosinistra Andrea Sisti (32.69%) ed il candidato sindaco di centrodestra Sergio Grifoni (25.9%). Non vanno oltre il primo turno il candidato civico Giancarlo Cintioli con il 12,8%, Maria Elena Bececco 11,4%, Diego Catanossi 9,5% e Paolo Imbriani 7,5%.

ELETTI SPOLETO 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Spoleto senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. Le liste che appoggiano Andrea Sisti hanno preso questi voti: Partito Democratico 13,3%, Civici X Spoleto 9,0%, Movimento 5 Stelle 4,1%, Ora Spoleto 3,5% e Eleggi Spoleto 2,4%. A destra, invece, questi sono i voti dei partiti che appoggiano Grifoni: Alleanza Civica 10,6%, Fratelli d’Italia 9,1% e Obiettivo Comune 4,8%. Tra i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale citiamo Marco Trippetti, consigliere comunale del Pd uscente: per lui ben 536 voti. A seguirlo, nella stessa lista, Camilla Laureti (431), che perse al ballottaggio nel 2018 contro Umberto de Augustinis. Quindi il noto esponente socialista Enzo Alleori (341), candidato con Civici X e che tornerà a sedere sui banchi del consiglio dopo pochi anni di pausa. Nel centrodestra, il più votato è Gianmarco Profili di Alleanza Civica (309), anche lui consigliere uscente. Ottimo risultato anche per Marta De Angelis di Spoleto 2030 (283 preferenze). Clicca qui per i dati sulle preferenze.

