Eletti Spoleto 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Sisti sindaco

Andrea Sisti vince il ballottaggio alle elezioni comunali 2021 di Spoleto ed è eletto sindaco. Sostenuto da una larga coalizione di centrosinistra, Sisti è stato scelto dal 53,18% dei votanti recatisi alle urne in questo secondo turno. Niente da fare per Sergio Grifoni, appoggiato fra gli altri da Fratelli d’Italia.

In Consiglio comunale Andrea Sisti potrà contare su una maggioranza di 15 consiglieri: 7 provenienti dal Partito Democratico, 4 dalla lista “Civici X Spoleto”, 2 dal Movimento 5 Stelle, e uno a testa per “Ora Spoleto” ed “Eleggi Spoleto”. Nove i consiglieri di opposizione ammessi al civico consesso: tre ascrivibili a Grifoni – 2 provenienti dalla lista “Alleanza Civica” e uno da Fratelli d’Italia; un altro riconducibile al candidato sindaco Giancarlo Cintioli eletto nella lista “Insieme per Spoleto”. Dentro anche i candidati sindaci Sergio Grifoni, Giancarlo Cintioli, Maria Elena Bececco, Diego Catanossi e Paolo Imbriani.

ELETTI SPOLETO, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Spoleto, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

PARTITO DEMOCRATICO: Marco Trippetti, Camilla Laureti, Federico Cesaretti, Danilo Chiodetti, Guerrino Lucentini, Nadia Fibraroli, Mrika Lleshaj

CIVICI X SPOLETO: Enzo Alleori, Donatella Loretoni, Manuela Albertella, Giovanni Angelini Paroli

MOVIMENTO 5 STELLE: Samuele Bonanni, Agnese Protasi

ORA SPOLETO: Luigina Renzi ​

ELEGGI SPOLETO: Letizia Pesci

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Sergio Grifoni, Giancarlo Cintioli, Maria Elena Bececco, Diego Catanossi, Paolo Imbriani

ALLEANZA CIVICA: Gianmarco Profili, Alessandra Dottarelli

INSIEME PER SPOLETO: Paolo Piccioni

FRATELLI D’ITALIA: Alessandra Cretoni

