Eletti Varese 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Varese, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune lombardo non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra o Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Il Centrosinistra parte in vantaggio: il candidato Davide Galimberti ha ottenuto il 48%, per un totale di 15.693 voti. Subito dietro troviamo il candidato di Centrodestra, Matteo Luigi Bianchi, al 44,89%, per un totale di 14.674 voti. Un distacco minimo, la campagna elettorale giocherà un ruolo fondamentale. Nessuna sorpresa tra gli altri candidati: Daniele Zanzi al 2,76%,Carlo Alberto Coletto all’1,99%, Caterina Cazzato all’1,11%, Francesco Tomasella allo 0,8% e Giuseppe Pitarresi allo 0,45%.

ELETTI VARESE 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Varese senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. È il caso del Partito Democratico, che ha ottenuto il 26,72%, o passando al Centrodestra, della Lega (14,74%) e Forza Italia-Noi con l’Italia-Il popolo della famiglia (13,59%). Qualche certezza c’è anche sui nomi dei consiglieri eletti, quelli del classico “boom” di preferenze, ma molto dipenderà anche dal risultato del secondo turni, con due scenari diversi a seconda di chi otterrà la poltrona da sindaco tra Bianchi e Galimberti. Tra i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale citiamoù per il Pd Andrea Civati, Matteo Capriolo, Luisa Oprandi, Rossella Dimaggio, Roberto Molinari, Luigi Miedico, Francesca Ciappina e Luca Paris, mentre per la Lega Emanuele Monti, Francesca Brianza, Barbara Bison, Stefano Angei; Tra i nuovi consiglieri comunali troviamo anche Luigi Zocchi e Salvatore Giordano per FdI, Roberto Puricelli per Per una grande Varese, Ivana Perusin per Varese Praticittà e Guido Bonoldi per Lavoriamo per Varese. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

