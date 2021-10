Eletti Vasto 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Menna sindaco

È arrivato il momento di andare a conoscere i consiglieri eletti a Vasto: arrivati i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali nel comune abruzzese, trionfa il Centrosinistra. Il candidato Francesco Menna, nettamente in vantaggio già dal primo turno, ha totalizzato il 62,17% di consensi. Niente da fare per il candidato del Centrodestra, Guido Giangiacomo, fermo al 37,83%.

Per quanto riguarda il nuovo Consiglio comunale di Vasto, 15 seggi sui 24 complessivi spettano alla maggioranza di Centrosinistra a sostegno di Menna: 5 seggi al Partito Democratico, 3 seggi a Futuro e sviluppo per Vasto, 2 seggi ad Avanti Vasto, 2 seggi a Città virtuoso, 1 seggio a Sinistra per Vasto, 1 seggio a Filo comune e 1 seggio a Moderati per Vasto. Gli altri 9 seggi vanno all’opposizione, che comprende anche i tre candidati sindaci sconfitti (Guido Giangiacomo, Alessandra Notaro e Dina Nirvana Carinci): 2 seggi a Fratelli d’Italia, 1 seggio alla Lega, 1 seggio a Forza Italia, 1 seggio ad A2 per Vasto e 1 seggio a La buona stagione.

ELETTI VASTO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Vasto, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

PARTITO DEMOCRATICO: Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Giuseppe Forte, Lucia Perilli, Lina Marchesani

FUTURO E SVILUPPO PER VASTO: Felicia Fioravante, Alessandro La Verghetta, Giorgio Bellafronte

AVANTI VASTO: Gabriele Barisano, Maria Molino

CITTÀ VIRTUOSA: Carlo Della Penna

SINISTRA PER VASTO: Paola Cianci

FILO COMUNE: Marco Marchesani

MODERATI PER VASTO: Alessandro D’Elisa

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Guido Giangiacomo, Alessandra Notaro, Dina Nirvana Carinci

FRATELLI D’ITALIA: Francesco Prospero, Vincenzo Suriani

LEGA: Sabrina Bocchino

FORZA ITALIA: Antonio Monteodorisio

A2 PER VASTO: Alessandra Cappa

LA BUONA STAGIONE: Maria Amato

