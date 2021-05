“Elettra Lamborghini ad Afrojack ci arriva lì..”/ Iva Zanicchi scatenata:”Suo c*lo..”

E’ stato un vero e proprio siparietto quello andato in scena ieri sera al Venus Club, il programma tutto al femminile di Lorella Boccia. L’ex ballerina di Amici ha preso il timone del programma della seconda serata di Italia1 ospitando Elettra Lamborghini. La bella artista ed ereditiera è di stanza all’Isola dei Famosi 2021 nel ruolo di opinionista ma ieri sera è stata ospite di un’intervista tutta da ridere in cui i doppi sensi di certo non sono mancati. In un primo momento si è parlato del suo lato B e come fare altrimenti visto che proprio lei è la regina del Twerk? Lei e Lorella Boccia accennano un po’ il movimento facendo impazzire Mara Maionchi convinta che lei e Iva Zanicchi con quelle mosse si “sarebbero svitate”. Ma poi è proprio la compagna di avventura della Lamborghini a prendere la parola come una scheggia impazzita.

“Elettra Lamborghini ad Afrojack ci arriva lì..” Iva Zanicchi scatenata a Venus Club

In particolare, nel momento in cui si commenta proprio la differenza di altezza tra Elettra Lamborghini e il marito Afrojack, ecco che Iva Zanicchi ha preso subito la palla al balzo per rilanciare: “Ma tu gli arrivi proprio lì?”. A quel punto Lorella Boccia subito sdrammatizza sorridendo: “Nel frattempo ci stanno chiudendo il programma..”. Elettra Lamborghini non si tira indietro e subito va a nozze con la provocazione della sua collega opinionista e rilancia: “Sì è così, sono alta un metro e una coca cola, quando lo abbraccio gli bacio il petto..”. Siamo solo agli inizi, cosa combineranno lei e Mara Maionchi ancora?

