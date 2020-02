Elettra Lamborghini fuori di seno a Sanremo 2020/ Si scatena nel ballo, poi…

Non vince il festival di Sanremo 2020 (dove si è classificata 21esima) ma sicuramente Elettra Lamborghini ha vinto la simpatia e l’affetto del pubblico di questa edizione. E anche sul finale della kermesse regala una delle sue perle. La cantante di Pem Pem non lascia il palco senza uno dei suo balletti ormai ben noti a tutti. Per farlo chiama in causa anche il suo direttore d’orchestra che lascia la sua postazione per salire sul palco al fianco della cantante. I due improvvisano un balletto ed è proprio alla fine di una giravolta che arriva un piccolo incidente hot per la Lamborghini.

Elettra Lamborghini, incidente hot al Festival di Sanremo 2020

Elettra Lamborghini finisce quasi fuori di seno nel corso della finale del Festival di Sanremo 2020. La cantante cerca di ricomporsi seppur con difficoltà vista la profonda scollatura dell’aderente e sexy tuta blu. Ad esibizione finita non manca la battuta tra Elettra e Amedeus. “Musica e il resto…” sta per concludere il conduttore, quando poi la Lamborghini aggiunge “doveva scomparire”, e Amadeus conclude in bellezza “doveva scomparire e non è scomparso”. Risate in teatro!

