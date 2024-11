Tonino e Luisa Lamborghini sono i genitori di Elettra Lamborghini. La popolare cantante ed influencer è nata dall’amore tra Luisa Peterlongo e l’imprenditore Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini fondatore della famosissima azienda automobilistica. Un destino in parte segnato quello di Elettra Lamborghini, che è cresciuta in una famiglia felice instaurando un bellissimo rapporto con i suoi genitori. In particolare con la mamma Luisa Peterlongo, visto che le due sono molto legate. La conferma arriva anche dai social dove la donna pubblica spesso foto in compagnia dell’amata figlia difendendola pure dalla critiche.

“L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura” ha detto la mamma di Elettra Lamborghini dalle pagine di Gente. Non solo, Luisa ha anche precisato: “Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura“. Il padre Tonino, invece, ha vissuto la figlia in un altro modo. Seppure il rapporto tra i due sia oggi sereno, Antonio, detto “Tonino”, ha spiegato che da piccola Elettra era parecchio testarda e che gli ha dato preoccupazioni, definendola come una ragazza tosta che sapeva bene quello che voleva.

Elettra Lamborghini e il rapporto con i genitori Tonino e Luisa Lamborghini

C’è un bellissimo rapporto tra Elettra Lamborghini e i genitori Tonino e Luisa Lamborghini. Con la mamma condivide anche la passione per i tatuaggi, visto che è stata proprio la madre ad accompagnarla a farsi il primo. Complice ed amiche, Elettra dalle pagine di Vanity Fair parlando della sua infanzia ha detto: “da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria“. La vita rurale e campestre ha lasciato il segno, visto che ha confessato: “io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola“.

Dalle pagine de La Repubblica, invece, Elettra ha raccontato come hanno reagito Tonino e Luisa Lamborghini quando hanno scoperto della sua passione per il mondo dello spettacolo. “Inizialmente non capivano come funzionasse il mondo dello spettacolo, specie in televisione uno può dire: oggi ci sei, domani no, ma alla fine si sono fidati di me e della mia determinazione” – ha detto la figlia che ha potuto contare sul loro supporto. Tonino non ha accettato subito che Elettra Lamborghini sfondasse nel mondo dello spettacolo, ma vederla studiare e costruirsi un personaggio a tutto tondo l’ha portato insieme alla moglie a supportarla e a darle forza per diventare chi voleva.