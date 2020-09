Elettra Lamborghini “Incinta? Purtroppo non è facile..”/ “Amo i bambini ma…”

L’attenzione di tutti è focalizzata proprio su Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera e star della musica, che tra qualche giorno diventerà la moglie del famoso dj e producer olandese Afrojack (nome d’arte di Nick van de Wall). La data prevista per le nozze è quella del 26 settembre e proprio in questi giorni Elettra Lamborghini si è dedicata all’addio al nubilato andato avanti per tre giorni insieme alle sue amiche. La cosa che le mette più ansia è proprio quella di avere mille cose da fare e di non essere in grado di arrivare al matrimonio ben riposata. Oltre ai preparativi, infatti, la Lamborghini sta registrando anche tre programmi e questo le porta via il doppio del tempo. Proprio per questo la notte dorme poco e passa il tempo a girarsi e rigirarsi nel letto ma per sua fortuna ci sono i fan pronti a lanciarsi in una serie di domande e risposte che hanno portato a quello che sembra essere uno scoop.

ELETTRA LAMBORGHINI PARLA DELLA GRAVIDANZA E AMMETTE…

Elettra Lamborghini ha ammesso di amare molto i bambini e di essere addirittura pronta a fare la babysitter per tutta la vita ma, per il momento, non ci sono figli in arrivo. Alla domanda: “sei incinta?” la sua risposta è stata: “No, non sono incinta, purtroppo non è così facile”. Le sue parole lasciano intendere che ci siano un po’ di problemini di salute da risolvere prima del grande passo e non che le manchi la voglia o che manchi al suo attuale compagno e promesso sposo. Scopriremo solo dopo le nozze se i due penseranno seriamente a mettere su famiglia o meno anche se lei, sempre rispondendo ai fan, ha spiegato che dopo le nozze preparerà il suo nuovo album.



