Elettra Lamborghini “Mie foto nuda sul web? Fake”/ “Ragazze si suicidano per questo”

Elettra Lamborghini è furiosa! La nota ereditiera e cantante si è duramente scagliata sui social contro chi ha messo in giro sul web foto fake che la riguardano. Si tratta di scatti che la ritraggono nuda ma che svela di non aver mai scattato. Si tratta di falsi, fotomontaggi: “Tutte le foto che vedete in giro di me nuda sono fake. – ha scritto Elettra su Instagram in alcune stories – Sono mie foto in bikini (le trovate sui miei social tranquillamente) e vengono photoshoppate. Sono Fake. Queste pagine vogliono solo follower e like. Vi promettono di mandarmi foto ma è roba finta. Sono come virus quindi state alla larga e soprattutto non ci credete.” ha avvertito la Lamborghini. Ma l’obiettivo principale della cantante è stato quello di parlare anche a nome di donne rimaste vittime di questo tipo di violenza, di revenge porn.

Elettra Lamborghini furiosa: “State attenti a certi maniaci!”

“Ci sono ragazzine che si sono suicidate per questo” ha scritto Elettra Lamborghini, che ha continuato “Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci”. La Lamborghini, furiosa, ha anche condiviso il messaggio di colui che ha ammesso di aver messo in circolo queste foto fake: “Grazie ai tuoi sporchi soldi, i tuoi figli minorenni si ritroveranno nudi su Internet grazie alle persone come te”, gli ha scritto infine Elettra.



