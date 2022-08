Elettra Lamborghini sempre più hot su Instagram/ Decolleté esplosivo e…

Elettra Lamborghini, profilo Instagram sempre più rovente. I fan sono ai suoi piedi

Elettra Lamborghini sempre più esplosiva e provocante su Instagram. La showgirl si mostra in gran forma e si diverte a stuzzicare i fan con pose e scatti roventi. Gli ultimi post pubblicati sui social, in questo senso, sono eloquenti. E uno dopo l’altro hanno attirato l’attenzione dei followers, con tante reazioni, cuoricini e commenti entusiasti da parte dei fan. Tra i post più chiacchierati quello in cui Elettra Lamborghini si mostra in versione Winx, con il color rosa che domina su tutto, eccetto sul costumino che ha fatto impazzire i fan. E a proposito di costumi, i followers di Elettra sono rimasti a bocca aperto per il bikini azzurro che la Lamborghini ha sfoggiato orgogliosa pochi giorni fa.

Elettra Lamborghini "Mi hanno inc*lata su Amazon"/ "Pagato Dyson Airwrap il doppio ma è tarocco": l'appello

Elettra Lamborghini provoca su Instagram con un primo piano osé: “Se zoommi…”

Un bikini dalle dimensioni davvero molto ridotte, che ha messo in evidenza il corpo incredibile dell’artista e, soprattutto, il generosissimo décolleté contenuto a stento dal pezzo di sopra del costume. Non mancano i commenti di ammirazione dei fan, ma anche gli occhi a cuore del compagno Afrojack, preceduti dalla didascalia della stessa Elettra che ironicamente ha scritto: “Se zoommi bene vedi le boe”. Immancabili gli apprezzamenti e i commenti di simil tenore da parte degli utenti, che naturalmente non sono rimasti inermi di fronte agli scatti dell’esuberante Elettra.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini/ “Jessica Selassié? È una bella topa”, il periodo di RiccanzaElettra Lamborghini su Instagram polso gonfio e dolore/ "Si gonfierà e farà bolle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA