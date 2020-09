Elettra Lamborghini sta male prima del matrimonio/ “Problema ai reni, dolore enorme!”

“Come iniziare una giornata di m***. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa”. È così, senza peli sulla lingua, che Elettra Lamborghini ammette di essere nel pieno di un brutto momento e proprio in un periodo così importante come questo. Tra pochi giorni la cantante sposerà Afrojack (sabato per la precisione), ma ora è costretta a rimanere ferma a causa di un fortissimo dolore che la affligge e che per qualche ora le ha reso difficile addirittura camminare. Tiene però a chiarire sin da subito che non ha nulla a che fare con il Covid: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece…”

Elettra Lamborghini sta male: “Dolore inspiegabile!”

Elettra Lamborghini sta davvero male e a pochissimi giorni dalle nozze. Su Instagram la cantante ha infatti sottolineato che “È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”. Quindi, nonostante le cose da fare siano tantissime, deve oggi rinunciarvi: “Previsioni della giornata: stare a letto. Mi mancava solo questa mannaggia…” La preoccupazione ora è infatti quella di non riuscire a portare a termine tutti i preparativi previsti per sabato proprio a causa di questo stop obbligato. Nelle ultime ore, ai fan che le hanno chiesto come sta, Elettra ha però rassicurato che “Rispetto a stamattina molto meglio… almeno adesso cammino”.



