Elezioni Comunali 2021, a che ora risultati?/ Exit poll, proiezioni e dati definitivi

A che ora si sapranno i risultati delle Elezioni Comunali 2021? E a che ora saranno gli exit polls e le proiezioni? Una domanda ricorrente, visto che tutte le operazioni di voto terminano oggi, lunedì 4 ottobre 2021, nei 1.192 comuni interessati. Gli occhi sono ovviamente puntati in particolar modo su Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli e Trieste, ma si vota anche per le Suppletive Camera a Siena e Roma, oltre che per le Regionali in Calabria. Ancor prima dei risultati, avremo gli exit poll, i sondaggi che vengono effettuati attraverso le interviste all’uscita dei seggi, e le previsioni. Questi arriveranno intorno alle ore 15, quindi subito dopo la chiusura dei seggi, quando inizierà lo spoglio dei voti e quindi sarà avviata la macchina dello scrutinio. Quindi, inevitabilmente i risultati definitivi delle amministrative non si sapranno prima delle 15.

Ma è importante sapere che nei comuni con oltre 15mila abitanti, a vincere è il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti. Quando scatta il ballottaggio? Se nessuno dei candidati raggiunge tale quota. In tal caso, vanno i due più votati e il risultato definitivo arriverà lunedì 18 ottobre, che è il giorno fissato per il ballottaggio.

L’attesa per i risultati delle Elezioni Comunali 2021 rischia di essere lunga, soprattutto nei territori più popolosi. Ma i risultati dei primi seggi solitamente arrivano man mano che lo scrutinio procede. Non è da escludere che già in serata si abbia il verdetto definitivo in alcuni centri. Di sicuro arriveranno prima exit poll e proiezioni. Tutt’altro scenario invece per le preferenze, che solitamente arrivano nel cuore della notte o la mattina seguente. Chiaramente molto dipende dalla velocità di spoglio nei seggi, un’operazione – quella dello scrutinio – tutt’altro che semplice e rapida.

Se siete a caccia di informazioni da raccogliere in diretta, allora siete nel posto giusto, perché ilsussidiario.net seguirà tutta la tornata elettorale fornendo aggiornamenti in tempo reale non solo per le Elezioni Comunali 2021, ma anche per scoprire i risultati delle Elezioni Regionali 2021 in Calabria e delle Suppletive Camera a Roma e Siena, fino ad arrivare in un secondo momento ad analizzare anche le preferenze e gli eletti, quando ormai il quadro sarà già chiaro.



