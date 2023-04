Elezioni Comunali Friuli Venezia Giulia, quali Comuni al voto/ Udine e gli altri 23

DOVE SI VOTA PER LE ELEZIONI COMUNALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: I 24 COMUNI AL VOTO

Si vota in 24 Comuni complessivi per le Elezioni Comunali 2023 in Friuli Venezia Giulia, con il capoluogo di provincia Udine che “spicca” nella lista dei centri dove domenica e lunedì si terrà il doppio voto Regionali + Amministrative: apertura dei seggi prevista per domani, domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23 ma anche lunedì 3 aprile dalle ore 7 alle 15. Lo scrutinio scatterà subito dopo la chiusura delle urne, ma per avere i risultati di sindaci e consigli comunali si dovrà attendere l’esito dello scrutinio per il Presidente di Regione FVG, cui seguirà lo spoglio delle Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Ecco qui di seguito tutti e 24 i Comuni al voto tra il 2 e il 3 aprile 2023: Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Ricinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Udine, Valvasone Arzene, Vito d’Asio, Zoppola.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

CONSIGLIERI E ASSESSORI: TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Tra i 24 Comuni al voto in queste Elezioni Comunali Friuli Venezia Giulia spicca ovviamente il caso di Udine, unico capoluogo al voto in questa particolare tornata elettorale delle Amministrative: in lizza il sindaco uscente Pietro Fontanini, sostenuto dall’intero Centrodestra, assieme a tre sfidanti per la poltrona di Palazzo D’Aronco. Principale sfidante di Fontanini sarà Felice De Toni, candidato per Pd, Azione-Italia Viva Renew Europe, Lista De Toni Sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra: in quota M5s, Spazio Udine Ivano Marchiol Sindaco e Udine Città Futura troviamo il candidato Ivano Marchiol; da ultimo, Stefano Salmè viene sostenuto da Liberi Elettori – Io Amo Udine.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Il portale di Regione Friuli Venezia Giulia ha diffuso in vista delle Elezioni Comunali 2023 di domenica e lunedì il numero di consiglieri da eleggere e il numero massimo di assessori che andranno nominati una volta resi palesi i risultati delle Amministrative (ricordiamo che il possibile ballottaggio per il 16-17 aprile sarà possibile solo per i Comuni sopra i 15mila abitanti, ovvero solo Udine e Sacile). Ecco qui di seguito l’elenco dei Comuni al voto con rispettivi numeri fissati dalla legge per consiglieri e giunta: Brugnera (16 consiglieri, 5 numero massimo di assessori), Cavasso Nuovo (12, 4), Faedis (16, 5), Fiume Veneto (20, 6), Fiumicello Villa Vicentina (16, 5), Fogliano Redipuglia (16, 5), Forgaria nel Friuli (12, 4), Gemona del Friuli (20, 6), Lauco (10, 3), Martignacco (16, 5), Polcenigo (16, 5), Sacile (24, 7), San Daniele del Friuli (16, 5), San Giorgio della Ricinvelda (16, 5), Sauris (10, 3), Sequals (12, 4), Spilimbergo (20, 6), Talmassons (16, 5) Tavagnacco (20, 6), Treppo Ligosullo (10, 3), Udine (40 consiglieri, 11 assessori al massimo), Valvasone Arzene (16, 5), Vito d’Asio (10, 3), Zoppola (16, 5).











© RIPRODUZIONE RISERVATA