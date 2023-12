Elezioni Egitto 2023, diretta risultati Presidenziali/ Si vota fino al 12 dicembre. Al Sisi verso 3° mandato

ELEZIONI PRESIDENZIALI EGITTO 2023 IN DIRETTA: QUANDO SI AVRANNO I RISULTATI UFFICIALI

Urne aperte da questa mattina in Egitto per le Elezioni Presidenziali 2023, prodromo a quanto per quasi tutti gli osservatori internazionali si appresta ad essere il via libera al terzo mandato consecutivo per il generale Abdel Fattah al-Sisi. I seggi, 10.085 in tutto l’Egitto, sono aperti dalle 9 (le 8 in Italia) alle 21 ora locale (le ore 20 da noi): le Elezioni Egitto 2023 sono però spalmate su tre giorni, da oggi 10 dicembre fino alle ore 21 di martedì 13 dicembre.

Gli aventi diritto, secondo i media locali, sono circa 67 milioni: i risultati ufficiali dovrebbero essere annunciati dal comitato elettorale del Cairo il 18 dicembre prossimo, anche se prime indicazioni si avranno dagli exit poll successivi ai risultati parziali del 13 dicembre. Le urne per la scelta del nuovo Presidente egiziano sono aperte all’estero per tutti i cittadini over-18 dallo scorso 1 dicembre: nel pieno della più grave crisi economica degli ultimi decenni, con l’Egitto in mezzo alle trattative internazionali per le varie guerre africane e per la mediazione alla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas, Al Sisi dovrebbe comunque conservare la palma di massimo favorito nonostante sia difficile ripetere l’exploit del 97% di voti a favore delle precedenti Elezioni Presidenziali tenutesi nel 2018.

CANDIDATI ELEZIONI EGITTO: I TRE CANDIDATI CHE SFIDANO IL FAVORITO AL SISI

Se dovesse ancora vincere il generale e politico Al Sisi potrebbe a questo punto rimanere in carica fino al 2030, prossima data delle Elezioni Presidenziali in Egitto: a sfidarlo in tutto 3 candidati, nessuno dei quali in realtà con grandi favori registrati alla vigilia. Si tratta di Farid Zahran, presidente del Partito socialdemocratico egiziano; Abdel Sanad Yamama, leader di Al Wafd, storico partito liberale egiziano; e infine Hazem Omar, presidente del Partito popolare repubblicano.

Come noto Al Sisi – giunto al potere al termine del fallimento delle Primavere Arabe, del Governo dei Fratelli Musulmani e della reggenza di Morsi – corre senza un partito di riferimento ma consta della forte base elettorale, nonostante il Paese versi ormai da tempo in un grave stato di crisi economica. In caso di un ballottaggio, anche se fortemente improbabile secondo le analisi successive alla campagna elettorale, si tornerebbe a votare entro il 16 gennaio 2024.

ELEZIONI PRESIDENZIALI 2023: AL SISI VERSO TERZO MANDATO NONOSTANTE LA GRAVE CRISI ECONOMICA IN EGITTO

Un terzo mandato che potrebbe dunque essere più lungo di 2 anni rispetto ai due precedenti: sotto il Governo Al Sisi infatti nel 2019 è stata approvata la riforma costituzionale che prevede la durata della carica da Presidente dai 4 anni attuali ai 6 futuri. Per questo motivo se Al Sisi trionfasse anche in queste Elezioni Presidenziali Egitto 2023 resterebbe in carica fino al 2030, estendendo il suo potere su 16 anni ininterrotti di storia egiziana.

Dalle accuse di continue violazioni dei diritti umani – i casi Regeni e Zaky (che ha ricevuto la grazia da Al Sisi solo al termine di un lungo scontro diplomatico con l’Italia) sono solo il culmine di una lunga lista di casi tutt’altro che chiari in terra egiziana – fino alla forte crisi economica con livelli sempre più alti di inflazione: da tempo viene discussa fuori dall’Egitto la presunta deriva autoritaria dell’Egitto a causa di Al-Sisi, specie nel controllo dei processi elettorali, dei media e nel deciso contrasto alle libertà costituzionali dei movimenti di opposizione. «Andate alle urne e scegliete chi volete e sarò soddisfatto dei risultati, lo giuro», aveva detto lo scorso ottobre Al Sisi nell’annunciare la sua imminente candidatura alle Elezioni Presidenziali. Nel 2013 l’allora ex Ministro della Difesa ed ex capo delle Forze Armate, grazie al sostegno dei militari, guidò il colpo di Stato contro il Presidente Morsi, insediandosi al suo posto e vincendo le Elezioni nel 2014. Oggi l’Egitto, secondo Bloomberg, è il secondo maggior debitore del Fondo Monetario Internazionale dopo l’Ucraina e secondo gli ultimi dati internazionali sarebbero circa un terzo dei 105 milioni di abitanti a vivere in Egitto sotto il livello di povertà: nonostante tutto questo Al Sisi punta dritto al terzo mandato e i risultati in diretta nei prossimi giorni ci diranno se sarà confermato.

