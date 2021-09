Elezioni Germania, diretta e risultati/ Scholz, Laschet e Baerbock per il dopo-Merkel

Tra gli appuntamenti elettorali europei più attesi, le elezioni in Germania rappresentano un bel banco di prova per il post-Merkel. La cancelliera, come ben sappiamo, ha deciso di rinunciare al quinto mandato e sono tre i candidati in lizza: oltre ai due grandi blocchi Cdu/Csu e Spd, in corsa i Verdi. Il partito socialdemocratico ha puntato su Olaf Scholz, Cdu e Csu hanno scelto Armin Laschet, mentre i Verdi hanno nominato Annalena Baerbock.

Tutta Europa guarda con interesse alle elezioni in Germania e i motivi sono abbastanza chiari. Si chiude l’era Merkel dopo 16 anni e non potranno non esserci dei cambiamenti a Berlino. Gli ultimi sondaggi disponibili segnalano un grande equilibrio nelle intenzioni di voto, scenario che lascia aperte porte a possibili sorprese: la Spd è data in vantaggio di tre punti percentuali su Cdu/Csu, rispettivamente al 25% e al 22%. Poi i Verdi al 17%, Fdp al 12%, Afd al 10% e Linke al 6%.

Olaf Scholz è dunque il favorito di queste elezioni in Germania e il candidato dell’Spd si è detto parecchio fiducioso nel corso dell’ultimo comizio tenuto a Muenster. «C’è una bella atmosfera, c’è aria da ripartenza. Sono sicuro che durerà fino a domenica», le parole del vice-cancelliere, che ai microfoni di Repubblica ha parlato anche di Europa: «Io voglio un’Europa forte e sovrana. Che parli con una voce sola, quando si tratta di questioni importanti. Perciò dobbiamo riformare i meccanismi di voto e ampliare i luoghi di discussione dove si possano approvare delle decisioni a maggioranza. Basta con le decisioni all’unanimità dove un solo Paese possa bloccare tutto».

Uno dei commenti più autorevoli sulle elezioni in Germania è arrivato nelle scorse ore è quello dell’ex premier Romano Prodi: «In Germania non dovrebbe cambiare molto: le coalizioni possibili sono diverse, ma molto non cambierà, perché c’è proprio un’impronta tedesca nella politica che rimarrà abbastanza stabile. La Merkel negli ultimi anni si è spostata abbastanza verso una politica sociale più aperta, i socialisti verso posizioni più moderate, quindi sono molto vicini», il suo giudizio ai microfoni di Rai Radio 1.



