IGNAZIO LA RUSSA SI SBILANCIA SU CANDIDATO IN VENETO

Arianna Meloni non si era sbilanciata, glissando le domande sul prossimo candidato del centrodestra per le Elezioni Regionali Veneto, invece Ignazio La Russa ha preso posizione, mandando un messaggio chiaro alla Lega. Il presidente del Senato, in occasione dell’incontro con la stampa per gli auguri di Natale, ha giudicato “plausibile” uno scenario in cui il nuovo candidato non è della Lega, ma di Fratelli d’Italia, ma ci ha tenuto a precisare che non vuole che la scelta diventi una specie di “baratto” tra Lombardia e Veneto.

“Io stimo molto Zaia e stimo molto anche gli esponenti degli altri partiti veneti che conosco molto bene, non solo quelli di Fratelli d’Italia“, la premessa di La Russa, che poi ha definito “assolutamente plausibile” che il candidato del centrodestra in Veneto arrivi da FdI. Pur non chiudendo definitivamente la porta né a Lega né a Forza Italia, La Russa ha spiegato il motivo per il quale è plausibile che sia un esponente del suo partito, ricordando che “ha superato abbondantemente il 30% di consensi in quella regione“.

L’auspicio del presidente del Senato è che non ci siano baratti, ma che ogni scelta sia frutto di “una valutazione che parta perlomeno dal territorio e poi sia benedetta a livello nazionale“.

ELEZIONI REGIONALI VENETO, I RAGIONAMENTI NEL CDX

Nel centrodestra sono in corso diversi ragionamenti, del resto non solo in Veneto si terranno le elezioni regionali, ma ad esempio c’è pure la Campania. I partiti stanno avanzando le loro candidature, ma tiene banco il Veneto per il dopo Zaia. Tra i partiti che compongono il governo da tempo c’è una discussione dietro le quinte, che è stata ora portata alla luce da Ignazio La Russa, visto che è emerso come l’obiettivo di Fratelli d’Italia sia quello di avere un suo candidato in una delle regioni italiane più importanti dal punto di vista industriale e produttivo, ma soprattutto è quella dove il partito di Giorgia Meloni ha conquistato maggiori consensi.

Dopo le parole del presidente del Senato non sono emerse particolari reazioni, mentre Open, citando alcune fonti, riferisce che sarà la premier Giorgia Meloni a proporre alla coalizione di chiamare Luca Zaia al governo, liberando una casella per Matteo Piantedosi, il civico di area Lega che ricopre ora la carica di ministro dell’Interno.