ELEZIONI MILANO: GIOVANI E POLITICA/ Diretta video incontro sulle Amministrative 2021

Alle ore 21 è previsto per questa sera l’incontro dal titolo “Milano, una nuova stagione. Giovani e politica”, l’occasione per fare il punto sulle imminenti Elezioni Amministrative 2021 (3-4 ottobre prossimi, ndr). L’evento – promosso da Nuova Generazione, CdO Milano, Centro Culturale di Milano e Sintesi Politica – pone al centro il dibattito politico nelle ultime settimane di campagna elettorale incontrando 6 giovani candidati alle prossime Elezioni Comunali, di partiti ed estrazione opposta, intenti però a raccontare la loro esperienza di “impegno per il bene comune”.

All’incontro (live e in diretta streaming su IlSussidiario.net) introdotto da Lorenzo Margiotta di Nuova Generazione, intervengono come relatori:

Filippo Barberis (Partito Democratico)

Marco Bestetti (Forza Italia)

Andrea Brugora (I Riformisti – Lavoriamo per Milano)

Matteo Forte (Maurizio Lupi – Milano Popolare)

Francesco Migliarese (Lega – Salvini Premier)

Martina Riva (Beppe Sala Sindaco)

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

La sfida per governare i prossimi 5 anni nella Milano che dovrà rinascere dopo la pandemia, con 6 diverse “lenti” con cui osservare la realtà politica attuale e futura: l’incontro “Giovani e Politica” affronterà i diversi temi al centro della campagna elettorale, cercando di andare al di là degli scontri tra schieramenti ma provando a raccogliere l’invito lanciato lo scorso luglio dalla lettera aperta delle realtà ecclesiali cattoliche (“Impegnarsi in politica per il bene comune”) e dai diversi appelli della società civile e della cultura.

Si potrà partecipare all’evento – rigorosamente gratuito – sia con la presenza in sala presso il Centro Pime di Via Monte Rosa 81 Milano, che in diretta streaming: per intervenire come pubblico è obbligatorio la registrazione e il possesso del Green Pass (per info e prenotazioni, consultare il portale www.centroculturalemilano.it). È invece possibile seguire l’intero incontro in diretta video streaming su IlSussidiario.net, a partire dalle ore 21 di oggi 21 settembre 2021.

