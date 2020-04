Elezioni nuovo Presidente Confindustria: voto online/ Bonomi o Mattioli dopo Boccia?

Pubblicità

Le elezioni per il nuovo Presidente di Confindustria dopo l’epoca di Vincenzo Boccia alla guida sono state attese, preparate e “discusse” da mesi ma avvengono ora nel momento di massima crisi per il Paese che evidentemente fa passare in secondo piano la scelta di oggi tramite un insolito voto online. Eppure nel momento in cui la crisi produttiva di un Pil Italia che sembra destinato a crollare per effetto della pandemia da coronavirus, avere in mente quale sarà il piano di sviluppo del motore industriale dl Paese potrebbe non essere un fattore “secondario” nei prossimi mesi: con circa 20 giorni di ritardo rispetto all’iniziale programma, questa mattina i 183 membri del Consiglio generale di Confindustria designeranno e voteranno il nuovo presidente degli industriali italiani che seguirà l’ormai ex n.1 Vincenzo Boccia (che a sua volta era subentrato nel 2016 al compianto Giorgio Squinzi). La sfida è tra due imprenditori del Nord Italia trafitto dalla pandemia: Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, e Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria e rappresentante della linea di “continuità” con Boccia.

LA SFIDA BONOMI-MATTIOLI: CHI È IL NUOVO PRESIDENTE?

Secondo la “campagna elettorale” degli scorsi mesi, il 60% delle preferenze prese tra i saggi della Commissione di Designazione era andato a Bonomi ma per la Mattioli la speranza è rappresentata dalla votazione insolita online (per evidenti motivi di ordinanze del Governo sul coronavirus) che potrebbe vedere una maggiore partecipazione degli industriali del Paese e quindi far tornare in auge anche la sua candidatura. Mattioli, ex leader degli Industriali di Torino, ha avuto venti giorni “supplementari” dopo che si era imposta come unica outsider alla foto candidatura di Bonomi alla guida della nuova Confindustria che si proietta nel peggior momento industriale e produttivo del Paese.

PRESIDENTE CONFINDUSTRIA, L’ITER DELLE ELEZIONI

Secondo le stime fatte da QuiFinanza e Askanews, in mano a Bonomi vi sarebbero i voti bresciani prima in sostegno all’altro candidato Giuseppe Pasini (poi ritiratosi) mentre per la Mattioli vi sarebbero in totale una ottantina di voti. Resta però come unico criterio e valore il risultato delle Elezioni che potrebbe arrivare già oggi prima di pranzo con il nuovo presidente incaricato che avrà poi tempo fino al 30 aprile per comporre la propria squadra nella presidenza oltre che presentare il programma di sviluppo. A quel punto, come vuole l’iter del regolamento di statuto, il vaglio passa alla assemblea privata dei delegati (il 20 maggio) e infine la proclamazione nella medesima sede (all’Auditorium parco della musica di Roma, salvo annullamento per motivi sempre legati alla pandemia).

ELEZIONI CONFINDUSTRIA, COME AVVIENE IL VOTO ONLINE

Il voto online strutturato oggi è stato organizzato nelle ultime settimane grazie all’utilizzo di una piattaforma acquistata per l’occasione da Confindustria dalla Gisa (una srl di Roma), ritenuta “simile” a Rousseau, la nota piattaforma telematica del Movimento 5 Stelle. Proprio su questo punto i delegati di Confindustria non hanno visto di buon occhio la scelta, specie quelli di Assolombarda che ovviamente spingono forte per l’elezione di Bonomi alla guida degli industriali d’Italia. Il timore è quello di vedere “rimischiati” i dati che solo un mese fa avevano fatto prevalere Bonomi nella assemblea dei Saggi con almeno una ventina di voti di vantaggio rispetto a Licia Mattioli. In attesa della gestione “romana” dell’elezione per il nuovo presidente, i delegati di Milano attendono non senza malumore di poter effettuare il proprio voto così come tutti gli altri sparsi da remoto lungo il Paese: resta una battaglia dunque serrata dalla quale chiunque ne uscirà vincitore dovrà affrontare un periodo di fortissima crisi industriale e produttiva che dovrà costringere a scelte forti, rapide e in massima urgenza per evitare il collasso definitivo.



