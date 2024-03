Elezioni Presidenziali Russia 2024/ Diretta risultati: Putin verso plebiscito, “affluenza massiccia”

I primi risultati delle elezioni presidenziali 2024 in Russia sono attese per oggi dopo le 21, quando saranno le 19 in Italia. Lo ha assicurato Nikolaj Bulaev, vicedirettore della Commissione elettorale centrale, spiegando che l’ultimo seggio chiuderà alle 21 a Kaliningrad. Per ora l’unico dato disponibile è quello dell’affluenza, che alle ore 20:19 aveva raggiunto il 55,10% al termine della seconda delle tre giornate di votazioni, che si concludono oggi. Quello di Vladimir Putin si avvia ad essere più di un successo: si preannuncia un vero plebiscito, almeno stando ai dati ufficiali, alla luce della partecipazione massiccia degli elettori alle presidenziali, anche nei territori ucraini annessi. Il dato finale dell’affluenza potrebbe superare notevolmente il 67% registrato nel 2018, quando si votò per un solo giorno.

In particolare, spiccano i dati relativi alle regioni ucraine parzialmente occupate dalle truppe e annesse alla Russia, dove le operazioni di voto erano iniziate fin dal 25 febbraio. Ad esempio, in quella di Zaporizhzhia si parla del 72%, invece i dati forniti nella serata di venerdì mostravano un 69% in quelle di Donetsk e Kherson e un 36% in quella di Lugansk. Inoltre, Bulaev ha evidenziato la partecipazione al voto elettronico, arrivata all’82%, degli aventi diritto registrati sulla piattaforma Deg.

Sono stati almeno 29 i seggi, in 20 regioni russe, dove si sono verificati “atti di vandalismo”. In 20 è stato versato inchiostro nelle urne, mentre in 8 si sono registrati dei tentativi di appiccare fiamme, in uno è stato lanciato un fumogeno. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, ha accusato l’Occidente, in particolare di «incitare persone, che sono evidentemente in connessione con loro, ad andare ai seggi e a commettere questi atti di estremismo». Inoltre, ha aggiunto che i diplomatici di questi Paesi in Russia «stanno facendo di tutto per interferire nel voto». In precedenza, aveva dichiarato che gli stessi occidentali avevano provato per un anno di boicottare le elezioni presidenziali 2024 in Russia, anche con l’uso di «agenti di influenza o semplicemente mercenari» tra le file dell’opposizione.

Nel frattempo, l’Ucraina rivendica di aver violato il sistema di voto elettronico delle elezioni presidenziali 2024 in Russia e di aver condotto cyber attacchi contro i servizi informatici del partito Russia unita che sostiene il presidente russo Vladimir Putin. Lo stesso partito vicino a Putin ha denunciato un attacco «su larga scala» a tutti i suoi servizi elettronici. Comunque, la maggior parte degli attacchi informatici sono stati respinti grazie all’intervento del Roskomnadzor, l’Agenzia federale russa per la supervisione delle telecomunicazioni.











