Elezioni Regionali Emilia-Romagna 2020/ Liste, candidati, nomi circoscrizione Bologna

ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA 2020: LISTE E CANDIDATI

Sono sette i candidati alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, sei le liste a sostegno dei due che sono considerati favoriti alle Elezioni Regionali delle 17 totali. Rispetto al 2014 è stata registrata una “moltiplicazione” dei simboli per il centrosinistra e il centrodestra, e questo anche per la rinnovata voglia di “civismo”. Stefano Bonaccini guida la coalizione del centrosinistra composta da sei liste. C’è in primis il Partito Democratico, poi ci sono la civica Bonaccini Presidente, la lista Emilia-Romagna Coraggiosa, +Europa, gli ambientalisti di Europa Verde e il movimento “europeo, progressista ed ecologista” Volt. Anche Lucia Borgonzoni nel centrodestra può contare su sei liste. Confermato il “tridente” politico costituito da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ci sono però due liste civiche – cioè Borgonzoni Presidente e Giovani per l’Ambiente – insieme alla lista Cambiamo!-Popolo della Famiglia che fa riferimento al movimento di Giovanni Toti. Il Movimento 5 Stelle, che candida Simone Benini come governatore, invece corre da solo. A sinistra ci sono comunque dei partiti fuori da ogni coalizione: ci riferiamo a L’Altra Emilia-Romagna che candida Stefano Lugli, Potere al Popolo con Marta Collot e il Partito Comunista con Laura Bergamini. A chiudere il quadro dei candidati e delle liste a sostegno c’è Domenico Battaglia, no vax alla guida del Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità.

CIRCOSCRIZIONE BOLOGNA: LISTE E CANDIDATI CENTROSINISTRA

Dopo aver indicato le liste a sostegno dei candidati, passiamo a quelli per il consiglio comunali ma per quanto riguarda la circoscrizione di Bologna, partendo dalla coalizione del centrosinistra. PD: Stefano Caliandro, Marilena Pillati, Raffaele Donini, Elena Gaggioli, Antonio Mumolo, Francesca Marchetti, Giuseppe Paruolo, Raffaella Raimondi, Romano Franchi, Giorgia De Giacomi, Giorgio Tonelli. Bonaccini Presidente: Mauro Felicori, Maria Elisabeta Tanari, Romano Liguerri, Mara Mucci, Andrea Stella, Ilaria Bonaccorsi, Simone Gambarini, Oriella Mingozzi, Gianluca Faggioli, Maelissa Milani, Lucia Gazzotti. Europa Verde: Silvia Zamboni, Paolo Galletti, Manuela Santagata, Michele Giovannini, Eya Ghannouchi, Vittorio Marletto, Giulia Pozzi, Pierpaolo Lanzarini, Renata Calieri, Alessandro Fabianelli, Sylvia Tazzari. +Europa: Giuliano Cazzola, Marco Landucci, Silvia Vallisneri, Arcangelo Macedonio, Tommaso Migliaccio, Nicoletta Durante, Sabrina Monterisi, Valentina Saibante, Roberto Caniglia, Sara Gentilini, Carmela Carnevale. Emilia-Romagna Coraggiosa: Elena Ethel Schlein, Igor Taruffi, Gessica Berti, Maximiliano Ulivieri, Laura Pasquali, Sergio Caserta, Daniela Freddi, Francesco Capobianco, Bruno Sedda, Jora Mato, Giovanni Manigrasso. Volt: Gillo Baldazzi, Margherita Ippolito, Marcello Saltarelli, Marianna Quareschi, Alessandro Lima, Arianna Vignetti, Stefano Pellone, Anna Pagliari, Francesco Vuocolo, Giulia Pedrelli.

CIRCOSCRIZIONE BOLOGNA: LISTE E CANDIDATI CENTRODESTRA

Ora passiamo invece ai candidati al consiglio regionale dell’Emilia-Romagna che prendono parte alle Elezioni 2020 col centrodestra per quanto riguarda la circoscrizione di Bologna. Partiamo dalla Lega: Daniele Marchetti, Fabiana Artico, Massimiliano Baccilieri, Simone Carapia, Luca Cavazza, Mirka Cocconcelli, Michele Facci, Ilaria Giorgetti, Nicolò Malossi, Francesca Scarano, Eleonora Clementoni Togni. E quindi Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia: Roberto Bizzi, Giovanna Bonazzi, Marta Evangelisti, Raffaele Fedocci, Marco Lisei, Maria Teresa Merli, Roberto Pieralli, Elisa Squerzanti, Lorenzo Tommassini, Gianni Tosi, Tiziana Trevisan. Poi Forza Italia: Vittorio Sgarbi, Elisabetta Brunelli, Guido Campese, Valentina Castaldini, Annamaria Cesari, Antonio Fiamingo, Stefano Gombi, Alessandro Mei, Natascia Merighi, Erika Seta, Andrea Spettoli. A seguire le liste civiche. Lucia Borgonzoni Presidente: Marco Mastacchi, Beatrice Buscaroli, Giulio Venturi, Barbara Lodi, Sergio Celloni, Arianna Giordano, Andrea Tonelli, Luana Donini, Stefano Bulgarelli, Angela Perrucci, Alessio Carbone. Giovani e Ambiente: Isabella Margherita Levi, Alessandro Galuzzi, Eleonora Carestini, Michele Rimondi, Andrea Giugni, Francesco Ciano, Riccardo Bisini, Emma Ardrizzini, Elisa Papucci. C’è poi Popolo della Famiglia.

CIRCOSCRIZIONE BOLOGNA: M5S E GLI ALTRI PARTITI

Ora le liste dei candidati che non sono considerati favoriti per la vittoria alle Elezioni Regionali Emilia-Romagna 2020. Movimento 5 Stelle, a sostegno di Simone Benini: Silvia Piccinini, Marco Campanini, Raffaella Gamberini, Daniele Baraccani, Giacomo Palumbo, Michele Cattani. Alberto Mengoni, Silvia Zauli, Francesco Urbano, Katia Bettiol, Marilena Ricucci. Potere al Popolo, con Marta Collot candidata alla presidenza: Lorenzo Piccinini, Marta Rachele Via, Marco Odorici, Edgarda Valgimigli, Alessandro Bernardi, Michele Cattani, Matteo Nanni, Ilaria Cenni, Lorenzo Trapani. L’Altra Emilia-Romagna, che corre da sola per Stefano Lugli: Silvia Zambini, Selene Prodi, Michela Bernardi, Mauro Collina, Luciano Nadalini, Fiorenza Addivinola, Antonella Caranese, Michele Ferrari, Francesca Sparacino, Stella Dante, Paolo Vigilanti. Quindi il Movimento 3V, con Domenico Battaglia candidato alla presidenza: Luca Teodori, Domenico Battaglia, Pietro Perrino, Lorenzo Motta, Delia Patacchiola, Cristina D’Onofrio, Donatella Donati, Grazia Tanzarella, Massimo Francescetto, Andrea Crotti, Eliana Pecorari. Infine, Laura Bergamini per il Partito Comunista.



