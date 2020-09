Elezioni Regionali Liguria 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

Urne aperte anche in Liguria per le Elezioni Regionali 2020 nell’inedita due giorni di votazioni nazionali tra Referendum, Suppletive, Comunali e altre 6 voti regionali: il voto per rinnovare Presidente e Consiglio regionale è in corso dalle ore 7 alle 23 per oggi domenica 20 settembre, ma si può votare anche lunedì 21 settembre con gli orari dalle ore 7 alle 15. I primi exit poll e successivi risultati delle Regionali liguri si avranno a partire dalle ore 15 di domani, con la diretta live costante da seguire sul portale del Ministero degli Interni “Eligendo” e ovviamente anche sulle nostre pagine. Nella Liguria che rinnova il proprio consiglio regionale si sfidano – secondo le previsioni della vigilia – il Governatore uscente Giovanni Toti e il candidato “unico” del Centrosinistra (Pd+M5s) Ferruccio Sansa, dopo una campagna elettorale (e le stesse votazioni in atto in quesi 2 giorni) inevitabilmente segnate dall’emergenza Covid-19. Si tratta di una sfida importante essendo la Liguria l’unica regione dove si presentano uniti Pd e Movimento 5 Stelle, nel tentativo di scardinare il candidato unico del Centrodestra e favorito dai sondaggi pre-silenzio elettorale, Giovanni Toti.

I 10 CANDIDATI IN LIGURIA

Sono in tutto 10 i candidati che si presentano alle Elezioni Regionali Liguria 2020 nel tentativo di conquistare il Consiglio di Genova, dopo 5 anni di giunta Toti che ha dovuto superare – tra le diverse sfide più o meno complesse – la tragedia del Ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018. È così che proprio sulla sfida della ricostruzione e di quel “sistema Genova” che il Governatore Giovanni Toti si presenta con i favori del pronostico: è sostenuto dal Centrodestra unito, ovvero Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Toti Presidente, Cambiamo!. Il principale sfidante al Cdx è l’ex giornalista del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa, frutto dell’accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle seguendo l’input del Premier Giuseppe Conte (l’unico candidato “unico” rispetto a Campania, Toscana, Marche, Puglia, Veneto): completano la sua candidatura Europa Verde-DemoS-Centro Demicratico, Sansa Presidente, Linea Condivisa. Gli altri candidati vedono in primis Aristide Massardo, scelto da Italia Viva-Più Europa-PVU e in contrasto con la linea “giallorossa” di Sansa. Completano la lista dei candidati in Liguria: Carlo Carpi (Lista Carpi); Riccardo Benetti (Ora rispetto per tutti gli animali); Marika Cassimatis (Base Costituzionale, ex M5s in rotta con il fondatore Beppe Grillo); Giacomo Chiappori (Grande Liguria); Gaetano Russo (Il Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana); Alice Salvatore (Il Buonsenso, anche lei ex M5s); Davide Visigalli (Riconquistare l’Italia).

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

La Regione Liguria come propria legge elettorale adotta dallo scorso anno un sistema a turno unico: viene infatti eletto Governatore il candidato che riesce ad ottenere anche un voto solo in più rispetto ai risultati degli sfidanti. I 30 seggi (più ovviamente il presidente eletto) sono ripartiti per l’80% con sistema proporzionale su liste provinciali, dove è possibile esprimere le preferenze in merito ai candidati consiglieri; il restante 20% dei seggi invece non viene assegnato più tramite il listino regionale bloccato, ma con opzione più “variabile”. Premio di maggioranza se il candidato vincitore delle Regionali ha ottenuto meno di 18 seggi, o ripartito tra le liste non collegate al candidato vincitore se ha ottenuto più di 18 seggi. La lista provinciale per poter accedere alla ripartizione dei seggi deve aver conquistato almeno il 3%, o se collegata ad una lista regionale che ha ottenuto il 5%; per capire come si vota alle Elezioni Regionali 2020 in Liguria in realtà l’iter è molto semplice, al netto del distanziamento e percorsi particolari dettati dalle regole anti-Covid. Ogni elettore può esprimere 2 preferenze, una per il Presidente e una per la lista; volendo, si può anche votare solo una delle due opzioni ma in quel caso se il voto viene dato alla lista viene automaticamente conteggiato voto per il candidato Governatore affiliato. Eventualmente il voto disgiunto è permesso (X su candidato Presidente e una lista ad esso NON collegato) ma deve permanere comunque la regola dell’alternanza di genere nella doppia preferenza sui candidati consiglieri (pena l’annullamento della seconda preferenza).



© RIPRODUZIONE RISERVATA