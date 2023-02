ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA/ Mazzoleni (FdI): ritorno alla terra, civiltà rurale e defiscalizzazione

Caro direttore,

voglio sostenere il ritorno dei giovani alla terra, per assicurare, nel futuro, la capacità dell’agricoltura bergamasca di continuare a offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, innovando le modalità di gestione, contribuendo così a rivalutare la nostra civiltà rurale e ad evitare lo spopolamento delle aree interne e montane, anche attraverso la defiscalizzazione.

La riforma fiscale radicale, su cui il governo centrale sta lavorando, potrà essere uno strumento utile all’obiettivo, grazie anche allo stretto dialogo esistente.

Regione Lombardia, e Bergamo in particolare, è un’eccellenza in tanti campi, ma serve un cambio di passo che ci proietti alle sfide future, trasformandole in nuove opportunità, utilizzando con capacità e competenza le risorse economiche esistenti (regionali, nazionali ed europee) e io, con Fratelli d’Italia, sono pronto ad assumermi questa responsabilità.

Welfare e famiglia, agricoltura e imprese, infrastrutture fisiche e digitali, politiche del lavoro e formazione sono le mie priorità.

