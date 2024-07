Elezioni in Emilia Romagna dopo le dimissioni di Bonaccini/ Si vota tra il 17 e il 18 novembre 2024

Elezioni in Emilia Romagna 2024: scelta la data per il voto post-Bonaccini

Dopo solamente cinque giorni dalla lettera di dimissioni firmata da Stefano Bonaccini, la presidente facente funzione Irene Priolo ha comunicato la data delle prossime Elezioni in Emilia Romagna con le quali i cittadini saranno chiamati (per l’ennesima volta quest’anno) al voto per scegliere le forze che comporranno la prossima giunta regionale; peraltro confermando – come aveva anticipato un paio di giorni fa – che si terranno appena prima della chiusura di novembre, ma con un largo anticipo rispetto alla finestra massima del 12 dicembre. Secondo la legge elettorale dell’Emilia Romagna, infatti, quando cade una giunta per le dimissioni del Presidente si deve arrivare alle nuove elezioni entro un limite di 5 mesi, oltre i quali la legislatura decaduta continuerà a garantire solamente la gestione ordinaria e i cosiddetti affari correnti.

ESPLOSIONE CENTRALE IDROELETTRICA DI SUVIANA/ "Ora risparmiateci l'indignazione, al Paese serve fare squadra"

Entrando immediatamente nel vivo delle nuove Elezioni in Emilia Romagna, la presidente facente funzioni oggi – concluso l’incontro con la Corte d’Appello – ha dichiarato ai giornalisti che la data sarà quella del 17 e 18 novembre 2024; fermo restando che occorre ancora attendere la formalizzazione della proposta da parte della stessa Corte che arriverà “entro la prossima settimana”.

SUICIDIO ASSISTITO/ "Bonaccini, non basta una delibera per inventarsi un diritto alla morte (che non c'è)"

Chi sono i due (ipotetici) candidati per la presidenza dell’Emilia Romagna, elezioni 2024

Insomma – lo ripetiamo che non è certamente negativo – le Elezioni in Emilia Romagna si terranno tra il 17 e il 18 novembre 2024 e seppur non ci siano ancora conferme ufficiali possiamo dare per scontato che i seggi rimeranno aperti negli orari previsti dal Ministero degli Interni: dalle 6 alle 22 di domenica e dalla 6 alle 15 di lunedì, con gli scrutini che inizieranno immediatamente dopo il voto e dovrebbero dare un risultato entro – al massimo – martedì 19.

Come ricorda il Corriere della Sera per il post-Bonaccini sia il Partito Democratico che il centrodestra sembrano aver raggiunto un mezzo accordo interno sui nomi che candideranno per le prossime Elezioni in Emilia Romagna: dalla parte dei Dem il nome che va per la maggiore sembra essere quello di Michele de Pascale (attuale sindaco di Ravenna); mentre il cdx dovrebbe puntare sull’ex sottosegretaria dell’Istruzione Elena Ugolini, indipendente.

Bonaccini: "Campo largo? Bisogna unire tutte le opposizioni"/ "Pd deve riuscire a parlare a tutto il Paese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA