Elezioni Regionali Marche 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

Urne aperte per le Elezioni Regionali Marche 2020, con i cittadini chiamati al voto anche per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: oggi 20 settembre dalle ore 7 alle 23, domani 21 settembre dalle 7 alle 15, sono previste le votazioni che daranno luogo nel pomeriggio-serata di lunedì i risultati ufficiali per la guida della Presidenza e del Consiglio Regionale delle Marche. In attesa dei primi exit poll pubblicabili dopo le ore 15 di lunedì, anche le Regionali 2020 nelle Marche rappresentano una svolta importante per il Centrosinistra che viene dalla apprezzata giunta Ceriscioli degli ultimi 5 anni. Secondo le ultime rilevazioni effettuate prima del silenzio elettorale – nei sondaggi politici Tecné del 2 settembre commissionati da Corriere Adriatico – il candidato del Centrodestra Acquaroli era dato in vantaggio al 51,5% contro Maurizio Mangialardi, sostenuto da Pd, Italia Viva e Centrosinistra. Anche nelle Marche (come in Toscana, Puglia, Veneto, Campania) è mancato l’accordo sostanziale tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, al contrario di quanto aveva sperato il Premier Giuseppe Conte nel suo appello d’agosto alle principali forze della maggioranza di Governo. Con Acquaroli in vantaggio ma senza ancora la certezza della vittoria, seguiremo in diretta i primi exit poll e poi tutti i risultati nei nostri aggiornamenti costanti dei prossimi giorni: lo spoglio avverrà solo a fine dello scrutinio sul Referendum e dunque con probabilità arriveranno nella serata di lunedì i primi dati effettivi sulle Regionali 2020.

GLI 8 CANDIDATI DELLE MARCHE

Alle Regionali Marche 2020 sono in tutto 8 i candidati Presidente che si sfidano per la conquista del nuovo Consiglio Regionale: Francesco Acquaroli (FdI) viene sostenuto dalle liste di Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Forza Italia, Civici, Movimento per le Marche. Lo sfidante, alla ricerca della riconferma dopo la giunta Ceriscioli, è Maurizio Mangialardi: lo sostiene Partito Democratico, Italia Viva – PSI – Demos – Civici Marche, Rinasci Marche, Le nostre Marche e il Centro, Mangialardi Presidente, Marche Coraggiose. Il candidato del Movimento 5 Stelle è invece Gian Mario Mercorelli, consigliere comunale a Tolentino e vincitore delle Regionarie Marche 2020; lista unica a sostegno di Sabrina Banzato è Vox Italia Marche mentre Alessandra Cortigiani è la candidata del movimento sovranista di “Riconquistare l’Italia”. Roberto Mancini, ex Pd e omonimo dell’allenatore della Nazionale, è il candidato Governatore per “Dipende da noi”, mentre Fabio Pasquinelli viene candidato dal Partito Comunista Italiano. Infine, Anna Rita Iannetti è la candidata del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità).

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

Come illustra il video offerto dalla Tgr Marche in merito al “come si vota” alle Elezioni Regionali 2020, le Marche hanno 30 seggi eleggibili e 5 circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali avrà una scheda elettorale particolare. 9 sono i candidati consiglieri eletti ad Ancona, 7 a Pesaro Urbino, 6 a Macerata, 4 rispettivamente ad Ascoli Piceno e a Fermo; l premio di maggioranza consta di 16 seggi se il vincitore ottiene una percentuale di voto dal 34 al 37%; i seggi diventano 17 dal momento in cui il consenso sia tra il 37 e il 40% e 18 se il trionfatore ottiene più del 40% dei voti. Si vota portandosi al seggio carta d’identità, tessera elettorale e mascherina anti-Covid indossata sempre nelle fasi di votazioni e all’interno della struttura: con un voto al Presidente o alla lista ad esso collegato o a entrambi la votazione viene resa valida. Non è ammesso il voto disgiunto ed è prevista una soglia di sbarramento al 5% per il singolo partito e al 3% se la coalizione ha raggiunto il medesimo dato in media in tutte le Marche. Non ci sarà alcun ballottaggio, vince il candidato col maggiore numero di voti relativo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA