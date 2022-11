Elezioni Regione Lombardia, Maran: “Mi candido contro Fontana”/ “Spero nel colpaccio”

Maran: “Mi candido alle elezioni della Regione Lombardia”

L’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha annunciato la sua candidatura con il centrosinistra per la carica di presidente della Regione Lombardia in vista delle elezioni. Al Teatro Franco Parenti di Milano, il politico ha parlato così: “Da oggi sono in campo contro Letizia Moratti e Attilio Fontana, sono pronto a correre alle primarie che è lo strumento che propone il Pd come partito principale della coalizione. Sono abbastanza ottimista, magari il colpaccio riusciamo a farlo”, come spiega l’Ansa.

Maran ha poi proseguito: “Può piacere o no questa proposta ma è chiara per dire: partiamo questo week-end. Non lasciamo altro tempo a Moratti e Fontana. Se ci sono delle proposte alternative si palesino”. Il candidato con il Pd ha poi spiegato: “Ne ho parlato anche con il mio sindaco, Giuseppe Sala, con gli altri sindaci del territorio, ho informato il segretario nazionale Enrico Letta e quello regionale Vinicio Peluffo. Questi sono i passaggi che ho fatto e dubito che ora sia troppo tardi per fare le primarie”. A chi invece ha chiesto se si dimetterà da assessore, lui ha risposto: “Prima fatemi eleggere, poi mi dimetto”.

Maran: “Mi fido del Pd e delle nostre di coalizione”

Maran ha poi proseguito: “Al Pd e alle nostre forze della coalizione sociale e ambientale dico che i temi dell’uguaglianza, dei cambiamenti climatici e dell’ambiente possiamo rappresentarli noi, io mi fido di noi. Non abbiamo bisogno di pensare che serve il M5s, che in Lombardia significa decrescita. Non dobbiamo delegare questi temi, perché noi siamo questi temi qui. In Lombardia, il M5s non ha mai sfondato per un motivo: hanno iniziato a fare politica perché in Italia c’era e c’è tutt’ora un serio problema di legalità. La nostra esperienza in Lombardia ci dice che siamo intransigenti: noi non lasciamo il tema della legalità a nessuno, lo rappresentiamo noi. Io sono una persona incorruttibile, così come lo sono tutti i nostri sindaci e amministratori”.

Pierfrancesco Maran, 42enne con un’ampia carriera come amministratore a Milano, è assessore a Palazzo Marino dal 2011. A lui sono state affidate le deleghe alla mobilità con la giunta Pisapia e all’urbanistica dal 2016 al 2021. Dopo le 9mila preferenze alle comunali dello scorso anno, è stato confermato in giunta da Sala: in questo mandato ha ottenuto le deleghe a casa e piano quartieri. Esponente del Pd milanese, veniva dato come uno dei nomi più probabili tra i candidati alle politiche 2022, ma è stato escluso dalle liste Dem.











