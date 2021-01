Elezioni Senato Usa Georgia: Dem Raphael Warnock ha vinto/ “Lavorerò per tutti”

Nuova sconfitta per il presidente degli Stati Uniti uscente, Donald Trump: in Georgia il democratico Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi per il Senato, battendo la senatrice uscente repubblicana, Kelly Loeffler, con il risultato di 50.6 a 49.4. A riportarlo sono i colleghi di TgCom24.it, citando gli americani della Cnn. “Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me – le parole del reverendo Raphael Warnock subito dopo la vittoria – andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani”. Manca ancora l’ufficialità ma se venisse confermato il successo al ballottaggio, Warnock diverrebbe il primo senatore afromaricano della Georgia, stato considerato da sempre una roccaforte dei Repubblicani.

Immancabile è giunta la reazione di Trump, che attraverso Twitter ha evocato lo spettro di nuovi brogli anche nei due ballottaggi per il Senato: “Sembra che stiamo preparando una grande ‘discarica di voti’ contro i candidati repubblicani – ha twittato – aspettano di vedere di quanti voti hanno bisogno?”, per poi aggiungere: “E’ appena successo che sono stati trovati altri 4000 voti nella contea di Fulton. Ci siamo”.

ELEZIONI SENATO USA GEORGIA, WARNOCK VINCE. ATTESA PER OSSOFF-PERDUE

Il ballottaggio in Georgia fra Raphael Warnock e Kelly Loeffler è stato in bilico per tutta la giornata, ma verso la mezzanotte, ora locale negli Stati Uniti, lo stesso reverendo è apparso in video mostrando ottimismo e dicendo di aver “dimostrato che con la speranza, il duro lavoro e le persone al nostro fianco, tutto è possibile”. L’altro ballottaggio è quello fra il democratico Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue, con il primo al momento in vantaggio di pochissimo, 50.1% contro 49.9%. In caso di successo sarebbe un altro duro colpo per il presidente Donald Trump, già “bacchettato” dal suo vice, Mike Pence, che nella giornata di ieri, martedì 5 gennaio, ha spiegato che non ci sarà possibilità di bloccare la certificazione al Congresso della vittoria di Joseph Biden alle elezioni presidenziali, nonostante le continue pressioni del tycoon.



