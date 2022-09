Elfrida Ismolli, moglie Edoardo Vianello/ “Dopo Wilma e Vania, mi ha reso felice”

Elfrida Ismolli: terza moglie di Edoardo Vianello

Elfrida Ismolli è la terza moglie di Edoardo Vianello. Il cantante è stato infatti sposato con Wilma Goich, divenuta sua moglie nel 1967 e madre della sua primogenita Susanna (scomparsa nel 2020), e con Vania Muccioli, con la quale ha avuto, nel 1991, il secondo figlio Alessandro Alberto. Elfrida, detta Frida, è nata in Albania nel 1975 ed è un ingegnere elettrotecnico. Come ricordato nello studio di Pierluigi Diaco, Vianello ha conosciuto la futura moglie nella sala d’attesa di uno studio dentistico, nel 1998. I due si sono sposati civilmente nel 2006, nella Chiesa sconsacrata che si trova presso le Terme di Caracalla a Roma. Il dentista, il cui studio è stato galeotto, era uno dei testimoni.

Susanna, figlia Edoardo Vianello e Wilma Goich/ Morta per un tumore scoperto al quarto livello

Elfrida Ismolli: “Mi ha reso un uomo felice”

A Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Edoardo Vianello ha parlato della sua storia d’amore con la terza moglie Elfrida Ismolli: “Mi ha reso un uomo felice. È l’unica delle tre mogli che si è preoccupata per me. È l’unica che ha dedicato la sua vita a me e non ero abituato. Con Wilma c’era competizione perché era una collega, l’altra era disinteressata mentre in Elfrida ho trovato una persona che mi segue con attenzione”. Vianello ha rivelato di aver incontrato Elfrida nel giorno in cui ha firmato le carte per la separazione da Vania Muccioli: “Mi sono sposato tre volte, ma il terzo è quello giusto”. La coppia vive a Roma con un gatto di nome Roshi

