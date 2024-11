Diversi sono i settori artistici che devono la loro fortuna a dei veri e propri simboli, personalità che arrivano presto ad ottenere l’etichetta di ‘icona’. Nel mondo della musica, soprattutto tra gli anni sessanta e ottanta, spicca la stella di Edoardo Vianello. Uno stile di scrittura unico, una voce intensa e capace di stringere un rapporto diretto con il pubblico dal punto di vista emotivo; sul cantautore non mancano le curiosità che riguardano anche la sua vita privata e in particolare la splendida storia d’amore con Elfrida Ismolli, sua terza moglie.

Ma chi è Elfrida Ismolli, terza moglie di Edoardo Vianello? Di origini albanesi, a dispetto della differenza d’età condividono l’amore da quasi trent’anni e ad ogni intervista o intervento pubblico si mostrano sempre più uniti che mai. Si sono conosciuti nei primi anni duemila, arrivando poi al grande passo del matrimonio nel 2006. Tra l’altro, vantano la medesima passione per la musica seppur con ruoli diversi; a lei tocca il lavoro dietro le quinte, proprio a supporto di suo marito che invece da decenni è protagonista sul palco.

Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello: “Non mi piace litigare, lo considero tempo perso…”

Per quanto riguarda le curiosità che riguardano prettamente il rapporto tra Edoardo Vianello e sua moglie Elfrida Ismolli, sono proprio loro ad aver spesso impreziosito la liaison con teneri racconti in varie interviste. Proprio di recente il cantautore è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo; occasione propizia per celebrare ulteriormente la figura di sua moglie. “E’ una donna straordinaria, nessuno immaginava – e nemmeno io – che potesse durare così tanto ma soprattutto con l’entusiasmo col quale viviamo la nostra vita. Siamo sempre soddisfatti, felici delle nostre cose e ci facciamo i complimenti a vicenda perchè ci stimiamo. Mia moglie non è molto romantica ma sono certo che mi vuole davvero tanto bene…”. Il cantautore ha poi aggiunto: “E’ l’unica donna che ho avuto nella mia vita che si è davvero preoccupata di me in tutti i sensi, sia dal punto di vista personale che professionale e nel lavoro avere una persona che ti apprezza e ti incoraggia è straordinario”.

Sempre nel salotto di Verissimo, Edoardo Vianello è stato raggiunto proprio da sua moglie Elfrida Ismolli che ha aggiunto ulteriori parole al miele nel merito del matrimonio con il cantautore. “Come va questo amore? Ti racconto un aneddoto, in casa quando ci incrociamo ci baciamo e ci abbracciamo, tutte le volte. E’ una cosa molto carina, un atto d’amore… Non mi piacciono le litigate, ci vogliamo bene, perchè dobbiamo perdere quel tempo a discutere”.